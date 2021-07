S absencí na Euru se Dočkal srovnal: Dál mě žene být znovu mistrem se Spartou

Dočkal nosil pásku i v národním mužstvu, v říjnu 2018 stál jako kapitán u zrodu Šilhavého éry v reprezentaci. Ale letos na jaře z týmu vypadl.

Sparta však na něj dál spoléhá. „Dopředu mě ženou cíle, které máme. A není toho málo,“ poznamenal dvaatřicetiletý středopolař.

Klubové vedení chce, aby mužstvo hrálo o titul a postoupilo do základní skupiny evropských pohárů.

Do nového ligového ročníku vstoupí Sparta příští sobotu proti Olomouci, ale už v úterý začne kvalifikaci o Champions League na Rapidu Vídeň.

„Z ciziny jsem se sem vracel proto, abych zase vyhrál ligu. Titul se Spartou je pro mě největší zážitek v kariéře. Rád bych si to zopakoval. Je to pořád dost dobrý důvod k tomu, co mě žene dál.“

Dočkal začal hrát ligu už v osmnácti v roce 2006 za Slavii, pak působil v Kladně, ve Slovanu Liberec, v tureckém Konyasporu, v Trondheimu a na podzim 2013 poprvé oblékl sparťanský dres.

Hned z toho byl triumf v lize, zatím poslední sparťanský. Je jedním ze tří pamětníků ze současného mužstva společně s Ladislavem Krejčím a Lukášem Julišem.

Rok 2017 strávil Dočkal v Číně, ten následující ve Spojených státech a v prosinci 2018 byl už zase zpátky na Letné.

„Tenkrát při posledním titulu jsme neměli tak široký kádr, teď má trenér víc možností kam sáhnout. Jen si přeju, abychom zůstali zdraví, to je zásadní,“ zdůraznil Dočkal.

„Kvalita v týmu je velká, možností, jak složit sestavu, je dost. Máme předpoklady k tomu, abychom o titul bojovali.“

Věří, že týmu k tomu pomůže i Filip Panák. Do Sparty přišel v lednu 2019 v době, kdy se Dočkal vracel ze Spojených států. Oba tenkrát léčili zranění.

Dočkal sice odehrál tři zápasy, ale pak musel s achilovkou znovu na operaci. Na hřiště se vrátil za rok v únoru 2020.

Panák kvůli potížím s kolenem za Spartu ještě v soutěžním utkání nenastoupil. Teď se k tomu přiblížil, přípravu zvládl bez úlev.

„Jsme za něj rádi, že může bojovat o místo v sestavě. Protože čím vším si musel projít, to nebylo vůbec jednoduché. Během té doby bylo několik momentů, kdy se pochybovalo, jestli se mu ta šance vůbec naskytne. Je to charakterově čistý a hodný kluk, všichni jsme mu přáli, aby se vrátil. Musel obětovat hodně a teď je blízko k tomu, že si za Spartu zahraje,“ řekl Dočkal.