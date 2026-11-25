Guľa a Hyský byli přitom do té doby hlavními adepty na místo, které uvolnil odvolaný Dán Brian Priske. Vyplývá to z odpovědí sázkových kanceláří na dotazy ČTK a jejich dat zveřejněných na webu.
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Na Lavičku se u Tipsportu a Fortuny momentálně pohybují kurzy okolo 2:1 a na Henriksena zhruba na úrovni 2,5:1. Například Sazkabet od Allwyn ale dává větší šance dánskému kouči v kurzu zhruba 1,9:1.
Na Guľu jsou kurzy přibližně 10:1 a na Hyského okolo 17:1. Podle mluvčího Tipsportu Jiřího Hadravy se zprvu nejvíce sázelo na Guľu a pak po nějaký čas na Hyského. Nyní sázející nejvíce vkládají peníze na Lavičku.
Přitom podle médií se Sparta po novém trenérovi poohlíží v cizině.
Fotbalisty Sparty povede ve čtvrtečním utkání Evropské ligy s Alkmaarem jako dočasný kouč Lukáš Bláža z partnerského třetiligového Loko Praha. Podle Hadravy to naznačuje, že Lavička trenérem Sparty nebude a že tým raději jedná s někým ze zahraničí.
„Na druhou stranu je zkušený Lavička ‚nejdostupnějším‘ trenérem, který zná aktuální kádr, celý český fotbal a mohl by okamžitě začít s týmem pracovat,“ řekl Hadrava a dodal, že Henriksen se zdá být ze zahraničních trenérů případnému angažmá nejblíže.
Možným kandidátem na trenérský post po Priskem je podle bookmakerů také další Dán Jess Thorup. Na trenéra belgického Genku sázkové kanceláře nyní vypisují kurz okolo 8:1. Naopak bookmakeři příliš nedávají šance známějším jménům a trenérům, jako jsou František Straka, Michal Bílek či Miroslav Koubek.
Vedení klubu odvolalo devětačtyřicetiletého Priskeho kvůli neuspokojivým výsledkům. Dán končí ve funkci po necelém roce a půl. Jeho druhé angažmá ve Spartě nebylo tak úspěšné jako první, po němž se dvěma ligovými tituly na kontě zamířil v létě 2024 do Feyenoordu.
V tomto ročníku nejvyšší soutěže je Sparta až čtvrtá se ztrátou 13 bodů na vedoucí Slavii. Navíc vypadla z domácího poháru a nedaří se jí ani v Evropské lize. Z posledních devíti soutěžních utkání vyhrála jediné. Spolu s Priskem skončil ve Spartě také sportovní ředitel Tomáš Rosický a několik asistentů.