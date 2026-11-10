Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

Boleslavské investice do zázemí: hybridní trávník i modernější posilovna

Autor: ,
  16:34
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Fotbalový stadion v Mladé Boleslavi.

Fotbalový stadion v Mladé Boleslavi. | foto: www.fkmb.cz

Fotbalový stadion v Mladé Boleslavi.
Fotbalový stadion v Mladé Boleslavi.
Fotbalový stadion v Mladé Boleslavi.
Fotbalový stadion v Mladé Boleslavi.
6 fotografií
Fotbalový klub Mladá Boleslav letos investoval do modernizace městského stadionu několik desítek milionů korun. Na hlavním hřišti nechal prvoligový celek instalovat hybridní trávník, zrekonstruoval posilovnu a vyměnil umělý povrch na tréninkovém hřišti, informovala na webu města Mladá Boleslav mluvčí Šárka Charousková.

„Investice do zázemí jsou pro nás investicí do budoucnosti klubu. Chceme, aby hráči A-týmu i naši mladí hráči a hráčky z akademie měli podmínky srovnatelné s nejlepšími kluby, a zároveň aby se na stadionu dobře cítili také fanoušci i novináři.

Rok 2026 byl v tomto ohledu zásadní a v rozvoji chceme pokračovat,“ uvedl Josef Jinoch, člen představenstva a ředitel sportovního rozvoje FK Mladá Boleslav

Největší proměnou prošlo hlavní hřiště. V létě klub nechal obnovit jeho podklad a trávník, v říjnu do něj byla všita syntetická vlákna. Do hrací plochy o rozloze 7 480 metrů čtverečních bylo při zhruba 13 milionech vpichů všito více než 31 tisíc kilometrů vláken.

Stadion v Mladé Boleslavi dostává nový trávník.

Hybridní povrch kombinuje přírodní trávu se syntetickou výztuží, která zvyšuje jeho odolnost a umožňuje rychlejší regeneraci. „Umělá vlákna fungují jako výztuž, o kterou se přírodní tráva zachytí kořeny. Povrch je díky tomu pevnější, při skluzech a prudkých změnách směru se tolik netrhá a rychleji regeneruje,“ popsal provozní manažer klubu Jan Pechanec.

Klub také dokončil výměnu umělého povrchu na dalším hřišti, které slouží k celoročnímu tréninku i zápasům. Součástí rekonstrukce byla instalace nového, energeticky úspornějšího osvětlení. Na výměnu umělého povrchu schválili mladoboleslavští zastupitelé v březnu dotaci 11 milionů korun.

Stavebními úpravami prošla také posilovna, která získala nové vybavení a slouží hráčům prvoligového týmu i fotbalové akademie.

Stadion v Mladé Boleslavi dostává nový trávník.

Klub uvádí mezi letošními projekty rovněž kompletní rekonstrukci tiskového centra. Modernizaci stadionu zahájil klub loni, kdy nechal obnovit travnaté hřiště číslo tři. Upravil také zázemí občerstvení na stadionu, zavedl bezhotovostní platby a začal používat vratné nápojové obaly.

Součástí městského stadionu v Mladé Boleslavi je několik travnatých hřišť a jedno s umělým povrchem.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

15. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

14. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Fotbalová korupce znovu před soudem. Berbr nechyběl, Rogoz přišel o holích

Někdejší místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr přichází do soudní síně...

Krajský soud v Plzni dnes začal řešit 16 odvolání v případu fotbalové korupce v druhé a třetí lize a také zpronevěru peněz z plzeňského fotbalového svazu. Hlavní postavou kauzy je někdejší...

10. listopadu 2026  7:40,  aktualizováno  16:54

Boleslavské investice do zázemí: hybridní trávník i modernější posilovna

Fotbalový stadion v Mladé Boleslavi.

Fotbalový klub Mladá Boleslav letos investoval do modernizace městského stadionu několik desítek milionů korun. Na hlavním hřišti nechal prvoligový celek instalovat hybridní trávník, zrekonstruoval...

10. listopadu 2026  16:34

Další protivník pro Infantina? Kandidaturu na prezidenta FIFA zvažuje i Wenger

Arsene Wenger, někdejší kouč Arsenalu, na MS v Kataru je jako šéf globálního...

Bývalý trenér Arséne Wenger podle médií zvažuje, že bude proti Giannimu Infantinovi kandidovat na předsedu Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Informovaly o tom BBC a list New York Times.

10. listopadu 2026  16:17

Nadějní fotbalisté ostravského Baníku budou pod dohledem studentů medicíny

Majitel Baníku Ostrava Václav Brabec (vlevo) a děkan Lékařské fakulty Ostravské...

Když se ve fotbalovém utkání ostravských dorostenců a Zbrojovky Brno tvrdě srazili dva protihráči, hned na hřiště vběhli zdravotníci. „Hráč našeho Baníku se držel za ruku, měli jsme strach, jestli...

10. listopadu 2026  16:02

V Praze zasedá delegace z Premier League i z Kambodži. Šéf ligy: Prestižní záležitost

Tomáš Bárta, výkonný ředitel fotbalové ligy

Když se před necelým rokem ta informace dostala ven, výkonnému řediteli fotbalové ligy Tomáši Bártovi mobil zaplavily potěšující zprávy od kolegů z celého světa. „Všichni byli nadšení. Aby ne, Praha...

10. listopadu 2026  15:59

Děti, fotbal a škola. Na unikátní projekt dohlížel v Praze i legendární Stoičkov

Legendární bulharský fotbalista Christo Stoičkov v Praze na Strahově v rámci...

Činovníci FIFA v Česku zahájili nový projekt Fotbal do škol. „Myslím si, že je to jeden z nejlepších projektů, které se u nás v posledních letech objevily,“ říká bývalý fotbalista Pavel Nedvěd, v...

10. listopadu 2026  15:40

Bude mít Denia místo pro Součka? A kdo bude chytat? Jak by Češi mohli nastoupit

Český tým před utkáním Ligy národů proti Anglii v Londýně.

Půjde do brány znovu Lukáš Horníček, čímž se potvrdí jeho pozice gólmana číslo jedna? Najde trenér Santia Denia místo pro bývalého kapitána Tomáše Součka? Dostane přednost Jiří Sláma před Davidem...

10. listopadu 2026  14:24

Jedlička je dál jednička? Poprvé v lize chyběl, trenér Skuhravý mu nařídil volno

Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku.

Až do sobotního utkání v Brně se Zbrojovkou brankář Martin Jedlička nechyběl v ani jednom z předešlých 12 prvoligových zápasů fotbalistů Baníku Ostrava. Leč do Brna s mužstvem nejel. Místo něj byl u...

10. listopadu 2026  12:17

Hopi v reprezentaci? Inspirace pro další z ligy, cítí teplický trenér Frťala

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Vladimír...

Na minulém srazu překvapil nový kouč národního týmu nominací Matěje Radosty, teď šokoval ještě víc, když ukázal na teprve osmnáctiletého útočníka Idrise Hopiho. Fotbalové Teplice díky odvážnějšímu...

10. listopadu 2026  11:46

Kdo nahradí Hapala? Do zimy asi Monroy, pak možná sázka na známé tváře

Portugalský trenér Jaime Monroy během rozcvičky olomoucké Sigmy.

„Nezastírám, že bych jednou chtěl být hlavní trenér.“ Říjnová slova fotbalového trenéra Jaimeho Monroye se možná promění v realitu mnohem dřív, než sám 44letý Portugalec čekal. Dosavadní asistent...

10. listopadu 2026  10:51

Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....

Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra...

10. listopadu 2026  10:19

Zranění mě motivovalo, říká reprezentační nováček Kozel. Co mu poradil táta?

David Kozel na svém premiérovém srazu české reprezentace.

Dost možná by se objevil v nominaci fotbalové reprezentace už při minulém srazu, na konci srpna ho však vyřadilo zranění. A tak se mladoboleslavský David Kozel dočkal až teď. „Ale o to větší motivace...

10. listopadu 2026  8:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.