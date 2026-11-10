Boleslavské investice do zázemí: hybridní trávník i modernější posilovna

„Investice do zázemí jsou pro nás investicí do budoucnosti klubu. Chceme, aby hráči A-týmu i naši mladí hráči a hráčky z akademie měli podmínky srovnatelné s nejlepšími kluby, a zároveň aby se na stadionu dobře cítili také fanoušci i novináři.
Rok 2026 byl v tomto ohledu zásadní a v rozvoji chceme pokračovat,“ uvedl Josef Jinoch, člen představenstva a ředitel sportovního rozvoje FK Mladá Boleslav
Největší proměnou prošlo hlavní hřiště. V létě klub nechal obnovit jeho podklad a trávník, v říjnu do něj byla všita syntetická vlákna. Do hrací plochy o rozloze 7 480 metrů čtverečních bylo při zhruba 13 milionech vpichů všito více než 31 tisíc kilometrů vláken.
Hybridní povrch kombinuje přírodní trávu se syntetickou výztuží, která zvyšuje jeho odolnost a umožňuje rychlejší regeneraci. „Umělá vlákna fungují jako výztuž, o kterou se přírodní tráva zachytí kořeny. Povrch je díky tomu pevnější, při skluzech a prudkých změnách směru se tolik netrhá a rychleji regeneruje,“ popsal provozní manažer klubu Jan Pechanec.
Klub také dokončil výměnu umělého povrchu na dalším hřišti, které slouží k celoročnímu tréninku i zápasům. Součástí rekonstrukce byla instalace nového, energeticky úspornějšího osvětlení. Na výměnu umělého povrchu schválili mladoboleslavští zastupitelé v březnu dotaci 11 milionů korun.
Stavebními úpravami prošla také posilovna, která získala nové vybavení a slouží hráčům prvoligového týmu i fotbalové akademie.
Klub uvádí mezi letošními projekty rovněž kompletní rekonstrukci tiskového centra. Modernizaci stadionu zahájil klub loni, kdy nechal obnovit travnaté hřiště číslo tři. Upravil také zázemí občerstvení na stadionu, zavedl bezhotovostní platby a začal používat vratné nápojové obaly.
Součástí městského stadionu v Mladé Boleslavi je několik travnatých hřišť a jedno s umělým povrchem.