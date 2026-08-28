Boleslavské fotbalisty trápí viróza. O víkendu proti Bohemians nenastoupí

„Kádr Mladé Boleslavi od čtvrtečního rána zasáhla silná vlna střevní virózy, která se rozšířila mezi vysoký počet hráčů a členy realizačního týmu, což bylo doloženo lékařskými zprávami. Klub situaci intenzivně řešil s LFA a s ohledem na ochranu zdraví všech účastníků jsme zažádali o odložení utkání,“ uvedl na klubovém webu mladoboleslavský tiskový mluvčí Jiří Koros.
Bohemians mají domácí zápas odložený už podruhé za sebou. Ve 4. kole v polovině srpna nehráli v původním termínu proti Jablonci, Severočeši využili možnost posunout si utkání kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů. Duel bude na programu v Ďolíčku ve středu.
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Pro dobro českého fotbalu. Když Jablonec v Evropě postoupí, odloží ligu s Bohemians
Pražanům v neúplné ligové tabulce patří 11. místo, Mladá Boleslav je jen vinou horšího skóre druhá za obhájcem titulu Slavií. Středočeši společně s vršovickým týmem, Jabloncem a Hradcem Králové drží neporazitelnost v sezoně nejvyšší soutěže.