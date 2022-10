Olomoučtí fotbalisté dobili baterky, v Boleslavi chtějí potvrdit herní zlepšení

„Chceme navázat na zápas v Budějovicích a také v Boleslavi vyhrát,“ hlásil v klubové televizi před dnešním (16.00) špílem útočník Pavel Zifčák. V souboji tabulkových sousedů ztrácí Olomouc na osmou Mladou Boleslav dva body.

Hanáci na hřištích soupeřů umí. Venku dvakrát za sebou vyhráli a získali devět ze svých deseti bodů.

ONLINE: Boleslav vs. Olomouc podrobná reportáž od 16:00

„Podobně jako nám se i Boleslavi zatím daří víc venku. Takových týmů je teď ale v lize větší množství. Zatímco u nás bych to viděl spíš v rozlosování, u nich to může být třeba tím, že mají brejkové hráče typu Ekpaie, a tak jim to může venku víc vyhovovat. Vstupuje do toho ale hodně faktorů,“ přemítá olomoucký asistent trenéra Jiří Saňák. „Zápasy ovlivňuje třeba vysoký počet červených karet.“

Mladá Boleslav doma v lize Olomouc šestkrát v řadě neporazila, poslední tři vzájemné duely tam skončily remízou. „Mladá Boleslav je náročný soupeř. V kádru má spoustu kvalitních jmen. V posledních utkáních taky výrazně změnili způsob hry. Nastupují se třemi obránci a myslím, že jim to docela sedlo. Nečeká nás nic jednoduchého,“ zdůraznil Saňák. „Musíme si dávat pozor hlavně na Marka Matějovského,“ doplnil Zifčák. Do plného tréninku Sigmy se po operaci kolene zapojil útočník David Vaněček, ale stejně jako brankářská jednička Matúš Macík připravený ještě nebude.

„David Vaněček už trénuje plnohodnotně s béčkem. Pauza u něj byla delší, takže se vrací na hřiště a nabírá praxi. Matúš Macík také pomalu trénuje. V tréninku máme všechny hráče,“ těší Saňáka. „V reprezentační přestávce jsme zvládli všechno tak, jak jsme naplánovali. Kluci makali dobře, dobili jsme baterky, trochu jsme taky doléčili nejrůznější šrámy.“ Před domácím hitem se Slavií by se Sigmě hodil další bodový import.