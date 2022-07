Dvě posily last minute. Boleslav před startem ve Zlíně zpevnila střed pole

Sobotním zápasem na hřišti Zlína vyrukuje Mladá Boleslav do nového ročníku fotbalové ligy.

Budou u toho i dvě posily last minute. Klub v posledních dvou dnech přivedl dva hráče. Z Teplic křídelníka Patrika Žitného a ve čtvrtek z Bohemians 1905 defenzivního záložníka Daniela Marečka.

„Stejně jako Antonín Vaníček má i Daniel Mareček kvalitu podpořenou zkušenostmi z naší první ligy i mládežnických národních týmů. Znám je oba ze svého působení u dorostenecké reprezentace. Mareček je spíše defenzivní hráč s výhodou využitelnosti na různých postech v sestavě,“ řekl včera boleslavský kouč Pavel Hoftych a zmínil při tom i další letní posilu z pražských Bohemians.

Příchod Žitného je možná trochu překvapením. Pokud byl fit, patřil v Teplicích k oporám. Odborníci ho označovali za velký talent českého fotbalu, ale loni v dubnu si Žitný přetrhl přední zkřížený vaz a po operaci absolvoval dlouhou rekonvalescenci.

„Musel jsem se smířit s osmi měsíci bez fotbalu, ale teď už s kolenem nemám žádný problém,“ podotkl Žitný, který ve 101 ligových zápasech zaznamenal 13 gólů a sedm asistencí. V Boleslavi podepsal tříletou smlouvu s platností do konce června 2025, Marečkovo angažmá je půlročním hostováním.

Přestupy v lize léto 2022

Nejlepší středočeský klub obsadil v minulém ročníku první ligy sedmé místo, což by letos alespoň mírně rád vylepšil.

„Velké vytyčování cílů způsobuje velká očekávání, která špatně dopadají. Samozřejmě chceme být úspěšní. Liga bude vyrovnaná a bude pro každého těžká. Spousta klubů hodně a dobře doplnila své kádry a očekávám, že česká liga bude zase o trochu zajímavější než v předchozím ročníku,“ řekl Pavel Hoftych pro klubový web. „Naším přáním je usilovat o elitní šestku. V lize vidím čtyři favority, a to Slavii, Plzeň, Spartu a Slovácko. Těmto čtyřem týmům přeji, aby co nejdéle vydržely v evropských pohárech, a byly tím pádem v lize pro nás spíše porazitelní a hlavně udělaly co nejvíce bodů pro český koeficient,“ uvedl pětapadesátiletý Hoftych ještě předtím, než Sparta z pohárové Evropy bleskově vypadla.

Dvě prohry na konec přípravy

Mladá Boleslav má za sebou soustředění v Rakousku, kde podlehla FC Turín 0:2 a maďarskému Mezökövesdu 2:3.

„Kemp byl fantastický, i když tam byly malé problémy s hřištěm po bouřce. Utkání s Turínem pro nás bylo hodně těžké. I když jsme měli několik dobrých pasáží, museli jsme se více věnovat defenzivě,“ konstatoval Hoftych. „Proti Mezökövesdu jsme měli velmi dobrý začátek, ale ve druhém poločase soupeř skóre otočil. Ani v jednom případě jsme však nehráli na výsledek, měli jsme především zájem dát příležitost všem hráčům, kteří s námi byli na soustředění.“