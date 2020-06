Opavský záložník Dordič byl vidět. Dal gól a mihl se u dvou penalt

Dordič byl i obou penalt v duelu, který skončil 2:2. Nejprve sám zasáhl míč rukou, načež teplický Řezníček pokutový kop proměnil. Ve druhé půli míč po jeho centru zastavil rukou Kučera, leč opavský Železník střelecky neuspěl.



„Do Teplic jsme jeli s pokorou, zkusit uhrát nějaké body. Věděli jsme však, že to nebude nic lehkého,“ řekl srbský rodák, který má pas Bosny a Hercegoviny. „Byl to náročný zápas. Navíc, když domácí poprvé udeřili a hned z toho byl gól.“

To Dordič zavinil penaltu.

„Předpokládal jsem, že protihráč je ode mne dále, ale převzal si míč, chtěl projít kolem mě a blbě jsem zareagoval,“ přiznal Bojan Dordič.

Do přestávky však stihl vyrovnat, když na hranici ofsajdu doklepl míč do branky. „Byla to nacvičená akce, kdy zavírám zadní tyč. Míč tam propadl, ale vůbec jsem neviděl, zda šlo o ofsajd, nebo ne. Nevím, jak to bylo,“ řekl Dordič.

Jeho gól byl nejen jeho prvním v lize, ale i prvním opavským na hřišti soupeře po sedmi zápasech, po osmi měsících...

„To jsem ani nevěděl,“ usmál se. „Ale jsem rád, že jsme tu nepříznivou sérii prolomili, snad nám to už bude padat. Jen se musíme více tlačit do koncovky, do šancí, což nám v těch předešlých zápasech chybělo.“

Přiznal, že Opavští v Teplicích cítili větší tlak, jelikož Příbram v sobotu vyhrála v Olomouci 2:1 a bodově se na Opavské dotáhla.

„Nebylo to nic příjemného, ale do utkání jsme šli s tím, že se musíme dívat jen na sebe, a ne pod sebe, že musíme v každém zápase něco uhrát,“ podotkl Dordič.

Slezský FC má nyní před sebou dva domácí duely. Ve středu od 18.00 hostí Bohemians Praha 1905, kteří v minulých dvou kolech nastříleli sedm gólů, a v neděli v 15.00 přivítají Slovácko.

„Doufám, že získáme všech šest bodů,“ přeje si Bojan Dordič. „Pokud budeme hrát jako v Teplicích a nebudeme se bát, tak nějaké body určitě získáme.“