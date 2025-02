Deset? To už je hodně. Boj o fotbalový titul se nezamotává. Naopak

Domácí ze dvou skrumáží po rohových kopech vytěžili gól a penaltu, ještě během prvního poločasu obrátili skóre, ve druhém trochu nečekaně Viktorii k ničemu pořádnému nepustili a vyhráli 2:1.

Překvapení? To jistě, zvlášť, když vezmete v potaz, že Olomouci dlouhodobě chybí zraněný šutér Kliment, na marodce jsou i další útočníci Juliš s Růskem a žádná ofenzivní posila v zimě nedorazila. Na hrot včera musel mladý záložník Mikulenka a po pětatřiceti minutách si radostí poskočil, když zařídil penaltu a vedoucí gól.

Viděli jste ten bizár? Mikulenkova ne úplně prudká hlavička letěla na branku, na čáře by ji zřejmě zvládl vykopnout hostující Vydra, ale o něm spoluhráč Markovič zjevně vůbec nevěděl. V pádu do balonu reflexivně práskl rukou, jako by na moment přepnul do brankářského módu, a rozhodčí Černý vůbec neváhal.

Penaltu proměnil Zorvan a vzhledem k tomu, že už o dvacet minut dřív Sigma srovnala díky pohotovému Navrátilovi, Plzeň byla v průšvihu. Co na tom, že od jedenácté minuty vedla, když Cadu perfektně poslal balon od rohového praporku na hlavu Dweha: nebránitelná situace. Jenže pak ani ťuk, k tomu trestuhodné chyby vzadu.

„Všechno jsme zmačkali a zahodili zoufale laxním chováním při rohových kopech,“ věděl kouč Miroslav Koubek. „Fotbal je spravedlivý, tohle se vám vymstí.“

Poznávali jste jindy dravého lídra Šulce? Včera skoro nebyl ve hře. Totéž běhavý šikula Adu, ani jeho jste si málem nevšimli. Třetí útočník Vydra se snažil, ale když už se mu balon ve vápně snesl na nohu, trefil ho mizerně. A že se dvacet minut před koncem po dlouhatánské pauze vrátil do hry uzdravený kanonýr Durosinmi, který měl před rokem namířeno do bundesligy? Ani to Plzeň nemohlo zachránit.

Jedinou pořádnou možnost si vypracovala, když rychlý ťukec z vápna zakončoval teenager Panoš: z dobré pozice pálil levačkou prudce, pohotově, ale ani netrefil branku.

Jako by na Viktorii dolehla únava, možná i očekávání. Na to, že včera chyběl nemocný kapitán Kalvach, se sotva může vymlouvat.

Momentka z utkání mezi Olomoucí a Plzní.

Hned na první překážce zjistila, že kombinovat náročné evropské zápasy s ligou pro ni na jaře může být v dostizích o titul zásadní potíž. O to výraznější, že se konkurenti Slavia se Spartou už se mohou soustředit jen na domácí soutěž.

Trenér Koubek v tmavém kulichu několikrát zoufale rozhodil rukama, v mrazivém večeru se mu kouřilo od úst, když se snažil od postranní čáry tým hlasitě kočírovat.

Nic naplat, Viktoria najednou ztrácí na čelo deset bodů, což je hodně. Spíš bude muset koukat za sebe, protože třetí Sparta se naopak docvakla na tříbodový rozdíl. Nejvíc se jásá v Edenu, protože titul je hned na startu jara o něco blíž.