Exhibice vs. trápení. Ale na titul si myslí Plzeň i Slavia, šlágr se blíží

A realita?

Plzeň vede tabulku. V řeči čísel navíc impozantním způsobem. Ztratila jen tři body. Nedělní zápas s Jabloncem (5:0) proměnila v parádní exhibici. Najednou jste zapomněli, že ta samá Viktoria v předešlých týdnech vyhrávala a držela se na čele spíš šťastnými okamžiky. V drtivé většině uspěla po umazaných výkonech a výhrami o jediný gól.

Poslouchala spíš kritiku, než aby sbírala komplimenty.

Co Slavia? Ta nepochybovala, že co nejrychleji dosprintuje do zlatého cíle. Jenže od konce září vyhrála jediný soutěžní zápas z pěti. A to raději nepřipomínáme letní lapsusy: marně se pokoušela zvládnout dvě pohárové kvalifikace a podcenila svou roli na přestupovém trhu.

Teď se blíží konec října a velký fotbalový boj. Slavia versus Plzeň, už v neděli.

Rozhodně nelze říct, že půjde o titulový zápas, pochopitelně je příliš brzy na finální úsudky. Nicméně leccos ta bitva naznačit může.



A musí.

Nezapomínejte také na Spartu, která se pod trenérem Vrbou zvedla. V neděli až v úplném závěru, ale přece jen dokázala udolat Mladou Boleslav 1:0.

A taky pozor na Slovácko, které má drajv a hlad potrápit nejlepší.



Nejlepší je teď ovšem Plzeň. Jestli překvapivě, o tom se můžeme pobavit. 12 zápasů, 11 výher. To přece není náhoda.

8 gólů nastřílel plzeňský Beauguel, v lize není lepší střelec

Pokud jste poočku sledovali nedělní show, museli jste na konci zatleskat. Ale viděli jste úvodních dvanáct třináct minut? Do poznámkového bloku byste si psali samé plzeňské nedokonalosti. Nula šancí, chybné narážečky, kostrbatá rozehrávka, špatné obsazování, nedůslednost, pomalý pohyb.

A pak: Mosquera si na levé straně mazaně obhodí obránce, levačkou nakreslí centr a Kopic hlavičkou o trávník skóruje.

Jinými slovy: ťuk, ťuk, centr, gól!

A za chvíli? Stoper Pernica z půlky hřiště pošle nekonečně dlouhý křížný pas, pravý obránce Řezník, poslední pamětník plzeňských zlatých časů, z voleje přihrává a nejlepší ligový kanonýr Beauguel milimetrovou akci orazítkuje do prázdné.



Páni, to byla podívaná. Osmý gól pro Beauguela, Jablonec poražen. A to ještě hosté schytali další tři nemilosrdné rány po přestávce.

Slavia - Plzeň v neděli od 18 hodin ONLINE

Jestli si chtěla Plzeň před podzimním šlágrem pohladit ego a vylepšit náladu, provedla to brilantně. Před výkopem pozvala fanoušky na autogramiádu legendárního obránce Limberského, který sepsal vzpomínkovou knihu s názvem Byla to jízda.

Pak velkou jízdu předvedla na hřišti. „Vyznívá to tak, nejlepší výkony jsme podali proti Spartě, Slovácku a teď proti Jablonci. O to víc si ovšem ceníme utkání, kdy jsme se trošku trápili, přestože jsme je vyhrávali,“ pravil po zápase trenér Michal Bílek.

Zato Slavia, největší favorit ligy, se trápí až hanba. Na Plzeň ztrácí (s jedním zápasem k dobru) sedm bodů. Je tedy zřejmé, že příští víkend potřebuje vyhrát.



I v neděli měla ovšem namále. V Českých Budějovicích předvedla mrštný nástup, dvougólový zkrat, trojnásobné střídání o přestávce, dvacetiminutovou smršť a malátný dojezd. Přitom soupeř dohrával v deseti. „I přes komplikace jsme to měli zvládnout. Škoda,“ věděl kouč Jindřich Trpišovský. Zrodila se remíza 2:2 a další problém.

Slavii probudila až poločasová revoluce, po které legii fotbalových cizinců pomohli tři Češi. Byť oba remízové góly vstřelili Afričané, rázem se na hřišti projevila daleko lepší komunikace a vítězná mentalita. Teď jde o to, jakou tvář Slavia ukáže o víkendu.

Pořád má přeplněnou marodku, nezvykle chybující defenzivu a nepříliš produktivní útok. S týmem z psychologického hlediska zamávalo, že při slavném derby se Spartou po 54 zápasech ztratila historicky dlouhou neporazitelnost.

Když k tomu přičtete nevýrazná vystoupení v Konferenční lize a hlavně kupu zraněných, klidně se letošní sezona může vyvinout poměrně překvapivě. Čili bez titulu pro Slavii. Ale zatím je brzy na soudy. Co za týden?