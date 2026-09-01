Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

Bohužel na čtvrtou. Musíme se z toho rychle vykopat, tvrdí pardubický Neuman

Autor:
  7:21
Pardubický brankář Vladimír Neuman se marně natahuje po hlavičkovém pokusu...

Pardubický brankář Vladimír Neuman se marně natahuje po hlavičkovém pokusu Mojmíra Chytila ze Slavie. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávistický útočník Mojmír Chytil podruhé překonává pardubického brankáře...
Pardubický brankář Vladimír Neuman a záložník Marek Icha se ohlížejí za míčem,...
Pardubický brankář Vladimír Neuman boxuje míč ze svého vápna v utkání proti...
Brankář Karviné Vladimír Neuman ve finále MOL Cupu.
6 fotografií
Po víkendové porážce 1:2 od brněnského Artisu, ligového nováčka, z jeho úst mimo jiné hned čtyřikrát padlo stejné omluvné slovo. „Bohužel se to nepovedlo. Bohužel tam přišla teč. Klukům to bohužel v útoku nelepí. Bohužel teď nedáváme ty góly.“ Vladimír Neuman, brankář fotbalových Pardubic, je však přesvědčený, že žádné další „bohužel“ už brzy nebude potřeba.

A to navzdory tomu, že by se dalo použít vlastně po všech ligových zápasech jeho klubu v aktuální sezoně – tedy i těch dvou, jež předcházely Neumanovu přestupu z Karviné na východ Čech. Tým má po šesti odehraných kolech na kontě pouze jednu remízu při skóre 5:12 a v tabulce je až předposlední, což hovoří samo za sebe. Neumanova soukromá vizitka má pak podobu 0-1-3 (4:8).

„Řešíme to spolu, každého to štve. V kabině není ticho,“ nastínil Neuman, podle nějž si po Artisu kromě trenérů vzal slovo i záložník Michal Hlavatý, který před časem převzal roli kapitána po zraněném Vojtěchu Patrákovi.

Pardubice - Artis 1:2, nováček slaví první výhru v sezoně, obrat dokonal Labík

„Není to situace, ve které jsme chtěli být. Musíme si uvědomit, že pomalu začínáme hrát o záchranu, a vykopat se z toho co nejdřív zpátky nahoru,“ podotkl Neuman.

Kde 26letý gólman bere optimismus, že to klapne? V předváděném fotbalu. Což je ovšem věc, jíž se hráči Pardubic konejší vlastně už od úvodu sezony, kdy výsledkově nezvládli prestižní derby v Hradci Králové (1:2).

„Nemáme důvod věšet hlavy, na hřišti vypadáme dobře. Je nezbytné nastavit se na to, že když vedeme, musíme zápas urvat do vítězného konce,“ nabádal Neuman.

Pardubický brankář Vladimír Neuman a záložník Marek Icha se ohlížejí za míčem, který končí v jejich bráně.

Na první pohled jednoduché, ale uplynulé týdny doložily, že to rozhodně není samozřejmost. Pardubičtí navíc byli před soupeřem vpředu pouze dvakrát – při plichtě 1:1 s Mladou Boleslaví z poloviny srpna a nyní s Artisem. Tam jim mírný náskok zajistil v 16. minutě Boledovič, ovšem brněnský náhradník Alégué spolu s Labíkem stav ve finální dvacetiminutovce otočili.

„Nepohlídali jsme si hráče, který se uvolnil a vyrovnal,“ komentoval Neuman trestuhodně „vypuštěnou“ akci, na jejímž konci slavil Alégué. „Druhý gól, to byla situace, která se stane, z toho nechci nikoho vinit. Musíme jít dál, zvednout se. Za týden nás čeká Slovácko a tam už musíme konečně vyhrát.“

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

4. kolo

7. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

5. kolo

6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Hradečtí hráči smutní po porážce s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem srovnali v nastavení minulý týden...

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko z úvodního zápasu. I za stavu 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely až penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v...

Bohužel na čtvrtou. Musíme se z toho rychle vykopat, tvrdí pardubický Neuman

Pardubický brankář Vladimír Neuman se marně natahuje po hlavičkovém pokusu...

Po víkendové porážce 1:2 od brněnského Artisu, ligového nováčka, z jeho úst mimo jiné hned čtyřikrát padlo stejné omluvné slovo. „Bohužel se to nepovedlo. Bohužel tam přišla teč. Klukům to bohužel v...

1. září 2026  7:21

ODPÍSKÁNO: Machálek derby zvládl. Plzeň správně doplatila na pravidlovou novinku

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Očekával se vypjatý zápas, nakonec však bylo fotbalové derby mezi Spartou a Slavií (0:3) vlastně docela poklidné. Svůj podíl na tom měl i sudí Jan Machálek, jenž podal jistý výkon. Ani zbylé zápasy...

1. září 2026  7:17

Aston Villa - Arsenal 0:1, mistři Anglie jsou nadále stoprocentní. Výhru zařídil Saka

Bukayo Saka slaví gól na hřišti Aston Villy s fanoušky Arsenalu.

Hodinu hry se ve Villa Parku čekalo na střelu na bránu. Až pak fotbalisté Arsenalu sehráli krásnou kombinaci, na jejímž konci byl kapitán Bukayo Saka. A tak se vítězové posledního ročníku Premier...

31. srpna 2026  20:50,  aktualizováno  23:19

První liga s diváky ve studiu. K pražskému derby jich přišlo zhruba osmdesát

Fotbalové derby pražských „S“ ve studiu Oneplay Sport

Moderátory a experty poprvé v historii vysílání fotbalové Chance Ligy přivítali přímo ve studiu diváci. Stanice Oneplay Sport si novinku připravila k nedělnímu pražskému derby mezi Spartou a Slavií....

31. srpna 2026  22:56

Tady bota netlačí. Česká brankářská škola stále chrlí talent. Vyberete si, pane Denio?

Slávistický brankář Jakub Markovič zasahuje proti střele Adama Karabce ze...

Na reakci měl možná setinu vteřiny. Mohl se rozhodnout jinak, třeba skočit soupeři pod nohy. Místo toho si počkal a v poslední chvíli mu pravačka reflexivně vystřelila nahoru. Zákrok večera! Nebýt...

31. srpna 2026  19:30

Messi ukončil reprezentační kariéru: Přišel čas. Bože, děkuji, že jsem Argentinec

Lionel Messi na mistrovství světa ve fotbale 2022

Lionel Messi ve 39 letech ukončil reprezentační kariéru. Osminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa to oznámil na instagramu. „Bylo to rozhodnutí, které bolelo a pořád bolí u...

31. srpna 2026  17:40,  aktualizováno  18:11

Nehrajte jak Rangers! Teplice se zpevnily a vynulovaly Jablonec

Gólová oslava Matěje Radosty v zápase s Jabloncem.

Prostá rada, jak uspět proti Jablonci? Nehrajte jak Glasgow Rangers! Fotbalovým Teplicím skotský velkoklub s nadsázkou daroval recept k nedělnímu ligovému úspěchu 2:0 i k návratu vítězné euforie po...

31. srpna 2026  17:50

Šín v Nizozemsku mění adresu. Přinese ofenzivní nadstavbu, soudí v Haagu

Matěj Šín v dresu Alkmaaru

Záložník Matěj Šín bude do konce sezony hostovat z Alkmaaru v týmu nováčka nizozemské ligy Haagu. V týmu se sejde s dalšími českými fotbalisty Janem Žambůrkem a Yannickem Eduardem, který přišel do...

31. srpna 2026  16:37

Transparent v derby přál klidný odpočinek válečnému zločinci, Sparta se distancuje

Sparťanští fanoušci před derby proti Slavii

Zbývalo nějakých patnáct minut do konce pražského derby, když se za bránou, kde sídlí nejaktivnější příznivci fotbalové Sparty, objevil transparent se srbskou vlajkou a jasným vzkazem: „RIP Generál“....

31. srpna 2026  15:44

Ne vždy to půjde hezkým fotbalem, zjistili Olomoučtí při prohře s Baníkem

Olomoucký trenér Pavel Hapal během utkání s Pardubicemi.

Tenhle comeback nevyšel. Pavel Hapal se jako trenér fotbalové Olomouce vrátil na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, kde lavičce místního Baníku šéfoval tři roky. Sigmáci nakonec v sobotu večer...

31. srpna 2026  14:17

Opět jsme obětí pravidel, smutnil kouč Ipswiche. Proč gól United platil i po ruce?

Hráči Manchesteru United oslavují výhru nad Ipswichem.

Občas to bývá mravenčí práce. Odhalit, zda se střelec před dosažením branky náhodou nedotkl rukou balonu. Pokud ano, gól totiž automaticky neplatí. A je v tu chvíli jedno, zda zahrál rukou omylem....

31. srpna 2026  13:57

Derby a jeho dvanáct premiér. Slávistické nováčky podrželi lídři, sparťané si zvykají

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi se raduje ze svého gólu v derby proti...

V týdnu to bylo téma na Spartě i ve Slavii. Jak připravit nováčky na největší zápas ligy? „Derby je zátěžový test. První velká zkouška,“ vykládal Jindřich Trpišovský, kouč červenobílých. „To české...

31. srpna 2026  13:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.