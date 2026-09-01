Bohužel na čtvrtou. Musíme se z toho rychle vykopat, tvrdí pardubický Neuman

A to navzdory tomu, že by se dalo použít vlastně po všech ligových zápasech jeho klubu v aktuální sezoně – tedy i těch dvou, jež předcházely Neumanovu přestupu z Karviné na východ Čech. Tým má po šesti odehraných kolech na kontě pouze jednu remízu při skóre 5:12 a v tabulce je až předposlední, což hovoří samo za sebe. Neumanova soukromá vizitka má pak podobu 0-1-3 (4:8).
„Řešíme to spolu, každého to štve. V kabině není ticho,“ nastínil Neuman, podle nějž si po Artisu kromě trenérů vzal slovo i záložník Michal Hlavatý, který před časem převzal roli kapitána po zraněném Vojtěchu Patrákovi.
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Pardubice - Artis 1:2, nováček slaví první výhru v sezoně, obrat dokonal Labík
„Není to situace, ve které jsme chtěli být. Musíme si uvědomit, že pomalu začínáme hrát o záchranu, a vykopat se z toho co nejdřív zpátky nahoru,“ podotkl Neuman.
Kde 26letý gólman bere optimismus, že to klapne? V předváděném fotbalu. Což je ovšem věc, jíž se hráči Pardubic konejší vlastně už od úvodu sezony, kdy výsledkově nezvládli prestižní derby v Hradci Králové (1:2).
„Nemáme důvod věšet hlavy, na hřišti vypadáme dobře. Je nezbytné nastavit se na to, že když vedeme, musíme zápas urvat do vítězného konce,“ nabádal Neuman.
Na první pohled jednoduché, ale uplynulé týdny doložily, že to rozhodně není samozřejmost. Pardubičtí navíc byli před soupeřem vpředu pouze dvakrát – při plichtě 1:1 s Mladou Boleslaví z poloviny srpna a nyní s Artisem. Tam jim mírný náskok zajistil v 16. minutě Boledovič, ovšem brněnský náhradník Alégué spolu s Labíkem stav ve finální dvacetiminutovce otočili.
„Nepohlídali jsme si hráče, který se uvolnil a vyrovnal,“ komentoval Neuman trestuhodně „vypuštěnou“ akci, na jejímž konci slavil Alégué. „Druhý gól, to byla situace, která se stane, z toho nechci nikoho vinit. Musíme jít dál, zvednout se. Za týden nás čeká Slovácko a tam už musíme konečně vyhrát.“