Páníka testy na koronavirus nestraší, od týmu chce víc

„Myslím, že je to úplně v pohodě. Aspoň u mě to tak bylo. Přirovnal bych to ke slabší dezinfekci do nosu. Když si dá někdo silnějšího panáka slivovice, tak je to větší síla než nějaké testování koronaviru,“ prohodil staronový trenér Zlína Bohumil Páník po výtěru z nosohltanu. „Vím, že je to nezbytné. Ale když si představím, že na to půjdu znovu, tak z toho nemám úplně dobrý pocit,“ poznamenal naopak univerzál Antonín Fantiš.



Výsledky testů se hráči dozvědí na začátku týdne, další kolo absolvují těsně před znovuzahájením ligové sezony.

„Nemyslím na to, žádná panika, že by to měl někdo mít. Vždycky musí převládat pozitivní myšlení,“ řekl Páník.

Větší starosti mu dělají nevyrovnané výkony mužstva v přípravě. Ve středu proti druholigovému Třinci i v sobotu ho uspokojil pouze jeden poločas.

„Tentokrát byla lepší první půlka (3:1) než druhá. Ve hře byly vidět prvky, které chceme. Po přestávce jsme hráli složitě a měli příliš technických chyb a ztrát,“ vadilo Páníkovi. Stejně jako proti Třinci se gólově dvakrát prosadil Fantiš, vítězství jistili Hlinka a po obrátce opět agilní Nečas. Na rozdíl od středečního střetnutí mohl Páník v poločase prostřídat dvě kompletní jedenáctky. Na levém kraji obrany zkusil kapitána Jiráčka, do středu zálohy posunul uzdraveného Matejova.



„Pořádný test přijde ve středu v Brně, které pokládám kvalitou za prvoligový tým. Tam nás čeká ostrá generálka. Tam se ukáže, kdo obstojí a kdo ne,“ vyhlíží Páník k závěrečné přípravě před návratem na ligové trávníky příští úterý v Jablonci. K němu vše směřuje.