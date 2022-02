Klusáček o Hronkově parádě: Předpokládal jsem, že to poletí na tramvaj

Sám střelec branky z páté minuty po závěrečném hvizdu vlastně netušil, proč se na naskočený míč místo zpracovávání rovnou odrazil do vzduchu a bleskově pálil pravačkou.

„Přišlo mi to v tu chvíli asi nejlepší, nejrychlejší řešení,“ pravil Hronek.

„Byla to hodně těžká pozice, protože míč vyskočil vysoko a sám jsem si říkal, že si Petr měl ještě počkat. Ale naštěstí to trefil a neletělo to na tramvaj, jak jsem předpokládal,“ usmíval se kouč Klusáček po vytouženém úspěchu.

Bohemians v Ďolíčku ukončili sérii čtyř utkání bez výhry a dostali se na jedenácté místo před svého sobotního soupeře, který má však odložené utkání k dobru.

„Po neúspěšných zápasech na konci podzimu nebo minule v Teplicích jsme byli trochu pod tlakem a proto jsem rád, že jsme to zvládli,“ pokračoval kouč.

Úvod se vám nadmíru vydařil, povedlo se vám Zlín něčím překvapit?

Neřekl bych překvapení, ale bylo to enormním nasazením a snahou. V kabině bylo cítit obrovské odhodlání, protože minulý zápas se nám hrubě nevydařil. Už první vteřiny, kdy měl Dostál střelu a následně Kovařík dorážel, naznačily, že úvod je v naší režii. Jsem rád, že to vyvrcholilo gólem. S vedením se nám hrálo líp. Jediné, co mě mrzí, je, že jsme vedení nedokázali navýšit, abychom si pro výhru došli ve větším klidu.

S ubíhajícím časem jste asi měli velké nervy, zda se podaří náskok udržet.

Až do závěru jsme se strachovali. Zlín neměl moc příležitostí, ale ta hlavička Chwaszcze v závěru byla hodně nepříjemná. Vedení jedna nula není bůhvíjak komfortní, stačí nakoplý balon. Navíc na takto složitém terénu míč odskakoval a při tom prapodivném rozhodování se mohlo stát cokoliv.

Kaňkou na výhře mohou být zranění obou útočníků Puškáše a Chramosty. Jak na tom jsou?

David bude, myslím, v pořádku. Je pouze trochu otřesený. U Honzy to bude horší, uvidíme, co přinese vyšetření. Jedná se o svalovou záležitost.

Chramostu jste poněkud překvapivě nahradil záložníkem Beranem. Co jste tím zamýšlel?

Vedli jsme a potřebovali jsme pomoci na středu hřiště, kde měl Zlín větší držení míče. Nám to dělalo trochu starosti. Navíc jsem věřil, že dořešíme úspěšně nějaký brejk po zisku míče. To se sice nepodařilo, ale tahle výměna nám pomohla to ve středu hřiště Zlínu znepříjemnit a nepustit ho do výrazného tlaku.

Poprvé nastoupil v základní sestavě Ondřej Petrák, jak jste spokojený s jeho výkonem a vlivem na hru?

Slibovali jsme si od toho dalšího kvalitního hráče do středu zálohy s určitou dynamikou. Udrželi jsme čisté konto, to byl základní předpoklad i pro hru Ondry, který nám měl pomoci pochytat brejky, zabezpečit obranu. To splnil a věřím, že se ještě bude výrazněji zapojovat při usměrňování mužstva.

A co ostatní zimní posily? Hašek, Nazarov a Mareček se znovu nevešli do nominace, proč?

Konkurence je velká. Do osmnáctičlenné nominace se nemůžou vejít všichni, takže musejí čekat na svou příležitost. Myslím, že jaro bude dlouhé a přijde pro ně možnost se ukázat fanouškům.

Další zimní akvizici Křapku trápilo zranění. Kdy by se mohl vrátit a počítáte s ním do základu? Obranné trio Köstl, Bederka a Vondra hraje dlouho pospolu.

Tonda už odehrál první půli za béčko, bude se pomalu vracet. O tom, jestli se dostane do sestavy, rozhodne víc věcí, takhle dopředu se to nedá naplánovat. Bude to o jeho výkonnosti, výkonnosti mužstva i obranné řady.

Mohla se na soupeři podepsat pauza? Minulé kolo kvůli covidu-19 neodehrál.

Těžko říct, ale nepřišlo mi to. Neviděl jsem, že by Zlín měl problém s herní kvalitou, naopak. Plno sebevědomých akcí, hlavně na tom středu hřiště u Condeho, u Hrubého. Pauza je nepoznamenala.

Výhrou jste se naladili na úterní pohárové čtvrtfinále na stadionu Hradce. Cítíte velkou šanci na semifinále, které byste odehráli doma?

Byl to pro nás mimořádně důležitý zápas. Třikrát jsme zaváhali se soupeři, kteří byli okolo nás. Mohli jsme se urvat. Proto toto vítězství je důležité. V poháru máme další šanci udělat tu sezonu ještě hezkou jak pro nás, tak pro fanoušky. To, že bychom semifinále hráli doma je hezké, ale máme před sebou Hradec, který se adaptoval na první ligu a je to nepříjemný soupeř. Utkání je otevřené, věřím, že se na něj dobře připravíme.