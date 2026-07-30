Bohemians ukázali na starého známého. Z Belgie se vrací záložník Květ

Květ poprvé přišel do Ďolíčku na začátku roku 2020 z Příbrami a během tří let nastoupil ke 102 soutěžním zápasům s bilancí 22 gólů a 12 asistencí. Následně zamířil do Plzně, tureckého Sivassporu a poslední dvě sezony strávil v Denderu. Po sestupu do druhé belgické ligy se nyní vrací do Česka.
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Obnovenou premiéru může prožít v neděli v domácím utkání s Hradcem Králové. Bohemians zahájili ligovou sezonu porážkou 1:3 v Teplicích.