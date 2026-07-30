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Chance Liga 2026/2027

Bohemians ukázali na starého známého. Z Belgie se vrací záložník Květ

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  12:28
Roman Květ z Bohemians zpracovává balon.

Roman Květ z Bohemians zpracovává balon. | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Roman Květ z Bohemians (v černém) překonává ústeckého Jana Plachého.
David Štěpánek (vlevo) z Jablonce a Roman Květ z Bohemians v souboji o míč.
Zleva Roman Květ z Bohemians a Daniel Fišl z Příbrami.
Roman Květ z Bohemians překonává brankáře Tomáše Digaňu z Opavy.
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Fotbalista Roman Květ bude po třech a půl letech znovu hrát za Bohemians 1905. Osmadvacetiletý záložník přestoupil z belgického Denderu a podepsal smlouvu do června 2029.

Květ poprvé přišel do Ďolíčku na začátku roku 2020 z Příbrami a během tří let nastoupil ke 102 soutěžním zápasům s bilancí 22 gólů a 12 asistencí. Následně zamířil do Plzně, tureckého Sivassporu a poslední dvě sezony strávil v Denderu. Po sestupu do druhé belgické ligy se nyní vrací do Česka.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 1 1 0 0 5:1 3
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 4:2 3
3. FC Slovan LiberecLiberec 1 1 0 0 3:1 3
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 1 1 0 0 3:1 3
5. FK TepliceTeplice 1 1 0 0 3:1 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. FC Baník OstravaOstrava 1 1 0 0 1:0 3
9. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 1 0 0 1 1:2 0
11. FC ZlínZlín 1 0 0 1 0:1 0
12. SK Artis BrnoArtis Brno 1 0 0 1 2:4 0
13. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 0 1 1:3 0
14. AC Sparta PrahaSparta 1 0 0 1 1:3 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. 1. FC SlováckoSlovácko 1 0 0 1 1:5 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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