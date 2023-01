Fotbal v lednu? Šílenost, fanoušci jsou hrdinové, smekl kouč Bohemians

Teplicím nechutnala zima, terén ani výsledek. Vítězství domácích Bohemians 1905 zařídil dvěma góly ve druhém poločase střídající žolík David Puškáč.

„Terén byl hrozný… tedy na tuhle dobu dobrý, ale jinak hrozný. Těžko se na něm kombinuje, je hodně propískovaný, hrbolatý,“ vykreslil Jarošík. Jeho tým poprvé trénoval v Teplicích na trávě až den před utkáním.

„Hodně hráčů mělo na Bohemce problémy s balonem, s prvním dotykem, s kličkou. Klouzalo to. Chápu, že liga se musí hrát, ale třeba by pomohly vložené středy,“ naznačil, že by hlasoval pro pozdější start v klimaticky příznivějším období.

Ani domácímu kouči Jaroslavu Veselému se ledový lednový fotbal nezamlouval. Smekl před 3 312 statečnými diváky. „Pro mě jsou hrdinové. Kdo v tomhle počasí jde na fotbal, musí ho mít rád,“ ocenil kouč Bohemians publikum.

„Těžko něco vyčítat trávníkářům, dělají maximum. Hřiště je lepší než loni, kdy se trhalo, hráčům ujížděly stojné nohy a byla z toho zranění. Teď je povrch homogenní hmota, ale když není vegetace, nemůže být ani zelená tráva. Je šílenost na tomhle hrát, oboustranně bylo hodně nevynucených ztrát,“ všiml si Veselý.

Podle Jarošíka, který už vzal na lavičku srbského stopera Mičeviče, čerstvou posilu, terén svědčil spíš domácím. „Bohemka nás nepřehrála ani s těmi našimi minusy, ale hrála jednoduše, to nám nevyhovovalo. My jsme tým, který chce hrát kombinační fotbal,“ žehral na složitý terén a počasí.

Minusy? Jarošík myslel hlavně marodku, která zkraje jara nebezpečně bobtná. „Nám hrozně chyběl Kučera, kterého jsme museli o pauze vystřídat. Vypadl nám už třetí hráč ze středu pole,“ kabonil se trenér hostů, jenž postrádal ze zálohy i další zraněné Jukla s Trubačem. První odstoupil ze zápasu na soustředění v Turecku, druhý až před utkáním na Bohemians. I proto naskočil poprvé v lize od začátku dvacetiletý talent Čičovský.

„Moc variant nebylo. Je poctivý, běhavý, konstruktivní. Ostatní měli tréninkové a herní manko. Chtěli jsme zacpat střed hřiště a on měl podporovat hrot. Předvedl slušný výkon, nezklamal,“ okomentoval Jarošík výkon svého mladíka.

Skláři ještě před Kučerou ztratili obránce Vondráška, střídal už ve 4. minutě kvůli svalovému zranění. „Další důležitý hráč, který vypadl, nahradit čtyři je pro nás složité,“ krčil Jarošík bezmocně rameny. „Ale na ztráty se nechci vymlouvat.“

Klokani zatlačili po přestávce, Drchal nejdřív trefil tyč, v 56. minutě už před prázdnou branku servíroval míč Puškáčovi. Necelých dvacet minut nato se domácí hrdina prosadil znovu hlavou po dohrávané standardce.

„Příprava mu nevyšla, nebyl nebezpečný a neměl čísla, proto začal na lavičce. Říkal jsem mu, že nejlepší bude, když ze mě udělá pitomce, abych pak musel odpovídat, proč jsem ho nenasadil od začátku,“ usmíval se veselý kouč Veselý.

Zato Jarošík se mračil: „Podívejte na šířku kádru Bohemky, vymění tři čtyři hráče a změní chod zápasu. Náš kádr je úzký. Puškáč podrží balon, zády k bráně hraje výborně, umí udělat standardku, je nebezpečný.“

A lapáliím Teplic není konec, klíčový útočník Gning vyfasoval čtvrtou žlutou kartu a tedy stopku pro sobotní domácí partii s Ostravou. „Nevěřím, že bychom narychlo někoho udělali na tuhle pozici,“ tvrdí trenér; šanci tak nejspíš dostane hostující novic Sy ze Slavie, který v sobotu střídal: „Docela příjemné oživení naší hry vpředu. Slušný hráč, běžecky vybavený, má rád náběhy, tréninkové manko už dohání.“

Vozit body z venku a nedostávat góly ze standardek, to si daly Teplice jako úkol pro druhou část ligy. V Ďolíčku ho nesplnily, zčásti možná i proto, že fotbalové jaro začalo v tuhé zimě.