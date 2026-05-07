Záložník Slavie se dozví výsledek za týden, v sobotním derby se Spartou tedy hrát může.
Moses v ligovém zápase nadstavbové skupiny o titul v Liberci v souboji o vysoký míč nechtěně zlomil Hodoušovi čelist. Hráč Slovanu upadl do krátkého bezvědomí, sudí Jakub Wulkan však překvapivě neposoudil zákrok ani jako faul. Podle komise rozhodčích měl zasáhnout videorozhodčí a hráč Slavie měl za svůj zákrok dostat červenou kartu. Lídr tabulky zvítězil 2:1.
Disciplinární komise zahájila s Mosesem řízení za surovou hru. Její předseda Jiří Matzner upozornil, že nejde o běžný nástroj k přezkoumávání všech sporných situací, ale o postup, který je jasně vymezen disciplinárním řádem FAČR a statutem disciplinární komise. „Takový postup připadá v úvahu pouze tehdy, pokud došlo k administrativnímu pochybení rozhodčího, pokud rozhodčí daný přečin v utkání neviděl, nebo pokud má disciplinární přečin závažné následky, zejména v podobě zranění hráče či jiné osoby,“ uvedl Matzner.
|
Uplatní disciplinárka na Mosese výjimku? Hrozí mu tvrdý trest, i když vyloučení unikl
Právě poslední z uvedených podmínek byla v případě Mosesova zákroku naplněna. „Podle doložené lékařské zprávy utrpěl hráč Liberce po úderu loktem zlomeninu spodní čelisti. Přestože záložník Slavie za tento zákrok nebyl v samotném utkání vyloučen, komise rozhodčích vyhodnotila, že se jednalo o přestupek, za který měl Moses obdržet červenou kartu,“ poukázal předseda.
S ohledem na kombinaci těchto skutečností komise zahájila s Mosesem disciplinární řízení. O výši trestu by měla rozhodnout v příštím týdnu. „Vzhledem k tomu, že hráč nebyl v utkání vyloučen, může do rozhodnutí nadále nastupovat v soutěžních zápasech,“ řekl Matzner.
|
Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu
Se sparťanem Sivertem Mannsverkem, který ostře fauloval jabloneckého Filipa Zorvana, komise disciplinární řízení zahájit nemohla. „I v jeho případě komise rozhodčích označila zákrok za přestupek na vyloučení, ač v samotném zápase dostal pouze žlutou kartu. Nebyla však naplněna žádná z podmínek stanovených disciplinárním řádem FAČR a statutem disciplinární komise pro dodatečné zahájení řízení. Disciplinární komise proto nemá pravomoc tento případ otevřít, a to bez ohledu na následné odborné posouzení komise rozhodčích,“ uvedl Matzner.
Další sparťan Lewis Azaka v závěru zápasu s Jabloncem červenou kartu dostal a nezahraje si dva soutěžní zápasy. Stop na jedno utkání mají Augustin Drakpe (Liberec), Eduard Sobol (Jablonec), Amar Memič (Plzeň), Michael Krmenčík (Slovácko), Matěj Chaluš (Ostrava) a Roman Macek (Mladá Boleslav).
Třetí nejvyšší pokuta za chování fanoušků
Za více prohřešků během utkání dostal vršovický klub třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné české ligy související s chováním fanoušků.
„Klokani“ v utkání 27. ligového kola porazili Spartu 2:0, pořadatelsky však zápas nezvládli. Velká pokuta se jim sečetla za pronesení a použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání, výtržnosti fanoušků a vstup neoprávněných osob na hřiště.
|
Bohemians - Sparta 2:0, Mercado dostal červenou, domácí rozhodli po půli
„Kotel“ fanoušků domácího klubu z míst za brankou dokonce součástkou z vystřelovací pyrotechniky trefil gólmana vlastního týmu Tomáše Frühwalda, což po utkání kritizoval i trenér Bohemians Jaroslav Veselý.
Disciplinární komise dlouhodobě upozorňuje, že používání vystřelovací pyrotechniky v ochozech stadionů představuje mimořádně závažné bezpečnostní riziko. „Jde o jednání, které může přímo ohrozit zdraví fanoušků, hráčů, členů realizačních týmů i dalších osob přítomných na stadionu. V utkání Bohemians proti Spartě se tato obava bohužel naplno potvrdila. Přestože domácí klub zajišťoval vstupní kontroly, došlo k pronesení značného množství pyrotechniky do prostoru stadionu a k jejímu následnému masivnímu použití v průběhu samotné hry,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner.
Výsledkem bylo nejen přerušení utkání. „Šlo především o bezprostřední ohrožení osob na hrací ploše. Za mimořádně alarmující považujeme skutečnost, že součástka z odpalovacího zařízení zasáhla dokonce domácího brankáře,“ řekl Matzner.
Pro komisi je takové chování zcela neakceptovatelné. „V daném utkání navíc nešlo o ojedinělý exces, ale o souhrn celé řady závažných prohřešků, kterými se domácí fanoušci provinili. Disciplinární komise proto musí konstatovat zásadní selhání při zajištění pořádku a kontroly dění v ochozech ze strany pořádajícího klubu,“ konstatoval předseda.
Bohemians proto dostali třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné české ligy v souvislosti s chováním fanoušků. „S ohledem na rozsah, intenzitu a nebezpečnost popsaného jednání jsme rozhodli o uložení pokuty ve výši 450 000 korun. Zároveň chceme zdůraznit, že pokud by se podobné chování mělo v ochozech opakovat, bude komise připravena přistoupit i k dalším, ještě razantnějším disciplinárním opatřením,“ uvedl Matzner.
Pokuty za chování fanoušků dostaly další tři kluby. Slavia 50 000, Sparta 40 000 a druholigová Zbrojovka Brno 30 000 korun.
Nejvyšší prvoligové pokuty za chování fanoušků
600 000 korun:
Říjen 2023 - Sparta za výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Slavií v Edenu. Sparťanští příznivci se provinili především tím, že v závěru vhazovali pyrotechniku ze svého sektoru mezi sedící fanoušky a také založili požár na toaletách
500 000 korun:
Březen 2019 - Plzeň za házení pyrotechniky na hřiště ve venkovním utkání se Spartou. Několik diváků bylo zraněných.
450 000 korun:
Květen 2026 - Bohemians za použití pyrotechniky vedoucímu k přerušení utkání, výtržnosti fanoušků a vniknutí na hřiště v utkání se Spartou.