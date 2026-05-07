Chance Liga 2025/2026

Disciplinárka zahájila řízení s Mosesem, Bohemians zaplatí bezmála půl milionu

  17:35
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se slávistou Davidem Mosesem za tvrdý zásah loktem do hlavy Petra Hodouše z Liberce. Komise rovněž potrestala Bohemians Praha 1905 za výtržnosti fanoušků v utkání se Spartou pokutou 450 000 korun.
foto: Anna Kristová, MAFRA

Záložník Slavie se dozví výsledek za týden, v sobotním derby se Spartou tedy hrát může.

Moses v ligovém zápase nadstavbové skupiny o titul v Liberci v souboji o vysoký míč nechtěně zlomil Hodoušovi čelist. Hráč Slovanu upadl do krátkého bezvědomí, sudí Jakub Wulkan však překvapivě neposoudil zákrok ani jako faul. Podle komise rozhodčích měl zasáhnout videorozhodčí a hráč Slavie měl za svůj zákrok dostat červenou kartu. Lídr tabulky zvítězil 2:1.

Disciplinární komise zahájila s Mosesem řízení za surovou hru. Její předseda Jiří Matzner upozornil, že nejde o běžný nástroj k přezkoumávání všech sporných situací, ale o postup, který je jasně vymezen disciplinárním řádem FAČR a statutem disciplinární komise. „Takový postup připadá v úvahu pouze tehdy, pokud došlo k administrativnímu pochybení rozhodčího, pokud rozhodčí daný přečin v utkání neviděl, nebo pokud má disciplinární přečin závažné následky, zejména v podobě zranění hráče či jiné osoby,“ uvedl Matzner.

Právě poslední z uvedených podmínek byla v případě Mosesova zákroku naplněna. „Podle doložené lékařské zprávy utrpěl hráč Liberce po úderu loktem zlomeninu spodní čelisti. Přestože záložník Slavie za tento zákrok nebyl v samotném utkání vyloučen, komise rozhodčích vyhodnotila, že se jednalo o přestupek, za který měl Moses obdržet červenou kartu,“ poukázal předseda.

S ohledem na kombinaci těchto skutečností komise zahájila s Mosesem disciplinární řízení. O výši trestu by měla rozhodnout v příštím týdnu. „Vzhledem k tomu, že hráč nebyl v utkání vyloučen, může do rozhodnutí nadále nastupovat v soutěžních zápasech,“ řekl Matzner.

Se sparťanem Sivertem Mannsverkem, který ostře fauloval jabloneckého Filipa Zorvana, komise disciplinární řízení zahájit nemohla. „I v jeho případě komise rozhodčích označila zákrok za přestupek na vyloučení, ač v samotném zápase dostal pouze žlutou kartu. Nebyla však naplněna žádná z podmínek stanovených disciplinárním řádem FAČR a statutem disciplinární komise pro dodatečné zahájení řízení. Disciplinární komise proto nemá pravomoc tento případ otevřít, a to bez ohledu na následné odborné posouzení komise rozhodčích,“ uvedl Matzner.

Další sparťan Lewis Azaka v závěru zápasu s Jabloncem červenou kartu dostal a nezahraje si dva soutěžní zápasy. Stop na jedno utkání mají Augustin Drakpe (Liberec), Eduard Sobol (Jablonec), Amar Memič (Plzeň), Michael Krmenčík (Slovácko), Matěj Chaluš (Ostrava) a Roman Macek (Mladá Boleslav).

Třetí nejvyšší pokuta za chování fanoušků

Za více prohřešků během utkání dostal vršovický klub třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné české ligy související s chováním fanoušků.

„Klokani“ v utkání 27. ligového kola porazili Spartu 2:0, pořadatelsky však zápas nezvládli. Velká pokuta se jim sečetla za pronesení a použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání, výtržnosti fanoušků a vstup neoprávněných osob na hřiště.

„Kotel“ fanoušků domácího klubu z míst za brankou dokonce součástkou z vystřelovací pyrotechniky trefil gólmana vlastního týmu Tomáše Frühwalda, což po utkání kritizoval i trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Disciplinární komise dlouhodobě upozorňuje, že používání vystřelovací pyrotechniky v ochozech stadionů představuje mimořádně závažné bezpečnostní riziko. „Jde o jednání, které může přímo ohrozit zdraví fanoušků, hráčů, členů realizačních týmů i dalších osob přítomných na stadionu. V utkání Bohemians proti Spartě se tato obava bohužel naplno potvrdila. Přestože domácí klub zajišťoval vstupní kontroly, došlo k pronesení značného množství pyrotechniky do prostoru stadionu a k jejímu následnému masivnímu použití v průběhu samotné hry,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner.

Výsledkem bylo nejen přerušení utkání. „Šlo především o bezprostřední ohrožení osob na hrací ploše. Za mimořádně alarmující považujeme skutečnost, že součástka z odpalovacího zařízení zasáhla dokonce domácího brankáře,“ řekl Matzner.

Brankář Tomáš Frühwald (Bohemians) zasahuje v utkání se Spartou.

Pro komisi je takové chování zcela neakceptovatelné. „V daném utkání navíc nešlo o ojedinělý exces, ale o souhrn celé řady závažných prohřešků, kterými se domácí fanoušci provinili. Disciplinární komise proto musí konstatovat zásadní selhání při zajištění pořádku a kontroly dění v ochozech ze strany pořádajícího klubu,“ konstatoval předseda.

Bohemians proto dostali třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné české ligy v souvislosti s chováním fanoušků. „S ohledem na rozsah, intenzitu a nebezpečnost popsaného jednání jsme rozhodli o uložení pokuty ve výši 450 000 korun. Zároveň chceme zdůraznit, že pokud by se podobné chování mělo v ochozech opakovat, bude komise připravena přistoupit i k dalším, ještě razantnějším disciplinárním opatřením,“ uvedl Matzner.

Pokuty za chování fanoušků dostaly další tři kluby. Slavia 50 000, Sparta 40 000 a druholigová Zbrojovka Brno 30 000 korun.

Nejvyšší prvoligové pokuty za chování fanoušků

600 000 korun:

Říjen 2023 - Sparta za výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Slavií v Edenu. Sparťanští příznivci se provinili především tím, že v závěru vhazovali pyrotechniku ze svého sektoru mezi sedící fanoušky a také založili požár na toaletách
Listopad 2025 - Slavia za použití pyrotechniky vedoucímu k přerušení utkání, vhazování pyrotechniky mezi domácí fanoušky a poškození zařízení stadionu v ligovém šlágru v Plzni.

500 000 korun:

Březen 2019 - Plzeň za házení pyrotechniky na hřiště ve venkovním utkání se Spartou. Několik diváků bylo zraněných.

450 000 korun:

Květen 2026 - Bohemians za použití pyrotechniky vedoucímu k přerušení utkání, výtržnosti fanoušků a vniknutí na hřiště v utkání se Spartou.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
