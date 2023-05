Tíha utkání na nás dolehla, přiznal Veselý po přímém souboji o Evropu

Jeho tým se po druhém nadstavbovém kole z pěti udržel před Slováckem o bod na čtvrté příčce, která jako poslední zaručuje evropské poháry.

Klokaní sen o druhém předkole Konferenční ligy se zase o něco přiblížil skutečnosti. A když už přímého konkurenta zelenobílí v Ďolíčku nezdolali, aspoň jej nepustili před sebe.

„Bod je asi zasloužený. Bylo by pro jeden z týmů kruté, kdyby ten druhý vyhrál,“ poznamenal kouč.

Berete bod jako zisk, nebo jako ztrátu?

Nevím. Doma chcete vítězit, takže jsou to ztracené dva body, ale je potřeba vidět kvalitu soupeře. Byli jsme jeden na druhého připravení velmi dobře defenzivně, což je tím, že jsme spolu hráli poněkolikáté v kratší době. Opticky byli hosté lepší, což je třeba uznat. Bylo vidět, že Slovácko si podobné zápasy odžilo, na mých hráčích byla znát nervozita – i u těch, u nichž bych to nečekal. Tíha utkání na nás dolehla.

I proto byli hosté opticky lepší? Trefili břevno, měli ještě jednu šanci, vy jste zahrozili až v závěru.

Nebylo snadné se zmátořit po výsledku z minulého týdne (0:6 na Slavii). Snažili jsme se na psychice pracovat, ale dojezd to mělo. Slovácko je navíc ošlehané poháry, ten tým je dlouho pohromadě... Odmazalo se jedno kolo, jede se dál, rozhodne se možná až v posledních zápasech. Do hry se dostala Olomouc, je to otevřené. Jediná Plzeň už asi o nic nehraje.

Slovácko jste v předchozích třech případech porazili. Tentokrát mělo ze všech čtyř zápasů nejvyšší držení míče, čím si to vysvětlujete?

Neviděl bych to tak dramaticky, určitě ale nebyl záměr nechat Slovácko hrát. Je to o efektivitě. Mám výhrady k naší hře po zisku, ztráceli jsme v přechodu do útoku lehké míče. Vadilo mi, že jsme nevolili správná řešení. To byl problém.

O poločase jste musel střídat brankáře Martina Jedličku, jak je na tom?

Někdo ho dohrál při standardce, má koňara. Vypadalo to, že bude moci chytat, ale jak vyběhl po přestávce na hřiště, zatuhlo mu to. Vzhledem k tomu, že v týdnu měli problémy Jánoš s Puškáčem a věděli jsme, že nevydrží hrát dlouho, tak jsme i kvůli oknům na střídání stáhli Jedličku už o poločase.

Jak vnímáte, že se s několika soupeři střetáváte častěji? Byl byste radši pro klasickou soutěž bez nadstavby?

Kdyby se hrála klasická dlouhodobá soutěž, tak už jsme v pohárech. (úsměv) Pro diváka je to stále zajímavé, protože stadiony jsou plné. Z hlediska PR je to skvělé, ale připomíná mi to play off a fotbal není hokej. Nadstavba vám zamíchá něčím, co rok budujete. Není to jen náš případ. O titulu najednou může rozhodnout, že se někdo zraní, hloupě vykartuje, a celosezónní práce kvůli tomu přijde vniveč. Když už prodlužovat, tak třeba hrát vícekolově, nebo tabulku rozdělit půl napůl. Loni jsme hráli záchranářskou skupinu a tam je tlak šílený, ty týmy to úplně láme...

Zbývají tři kola, příště hrajete na Spartě. Bude extra motivací pokusit se oddálit či překazit jí zisk titulu?

Po výsledku ze Slavie nemůžeme vydávat žádná velká prohlášení. Soustředíme se na sebe a neřešíme, že ovlivňujeme boj o titul. Hrajeme o každý bod, každý může být cenný. Zbytek soutěže bude nesmírně náročný pro všechny, během týdne bude konec. Třeba budeme ti šťastní. Byl bych rád, kdybychom to před posledním kolem měli ve vlastních rukou, to by byl ohromný úspěch. Bylo by skvělé to tady proti Olomouci urvat.