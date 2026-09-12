ONLINE: Bohemians - Slovácko 0:0, oba týmy musí zabrat, hosté ještě nevyhráli

Bohemians jsou s jednou výhrou dvanáctí, ale odehráli o zápas méně. Jejich duel s Mladou Boleslaví byl odložen.
Doma mají zatím dvě remízy s Hradcem a Jabloncem, naposled podlehli v Olomouci vysoko 0:3.
Slovácko je společně s Pardubicemi a posledním Zlínem zatím bez vítězství. S výjimkou úvodního duelu sezony na Slavii (1:5) jsou jeho zápasy vždy velmi těsné, třikrát podlehlo o gól a třikrát remizovalo.
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, V. Smrž, A. Čermák, D. Javorček - J. Matoušek, L. Almási, R. Květ
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, A. Stojčevski - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník, M. Šviderský - P. Juroška, F. Horský, M. Havlík
V. Pilař, J. Kovařík, L. Krobot, J. Vondra, D. Vala, J. Šiman, D. Heidenreich, P. Kareem, S. Obinaja, Š. Černý, M. Banda
D. Puškáč, P. Halouska, J. Fiala, L. Vorlický, T. Král, P. Blahút, A. Dolžnikov, A. Marinelli, G. Sosseh, A. Alabi, L. Prior