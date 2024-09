Takhle ne! Zklamaný Veselý po debaklu se Slavií: Chybělo nám úplně všechno

A co si tedy po potupné porážce 0:4 od Slavie myslel? „Že bych byl nerad, aby se to opakovalo, když to řeknu slušně,“ líčil v neděli večer v Ďolíčku.

Bohemians totiž ve vršovickém derby propadli. Bez střely na bránu, bez zápalu, bez duše.

„Prohráli jsme zaslouženě, až bych řekl ostudně. Chtěli jsme být aktivní, abychom nedopadli jako Plzeň,“ připomněl Veselý předchozí slávistický triumf 3:0. „Ale dopadli jsme úplně stejně, třetí gól to vyřešil. Omlouvám se fanouškům za náš výkon.“

Bohemians byli vždy známí zarputilostí. Nechyběla vám tahle vlastnost v zápase?

Tohle mi na tom vadí nejvíc. Bylo to z naší strany odevzdané. Nedokážu si vysvětlit, čím to bylo. Jestli přehnaným respektem, průběhem? Nebyli jsme agresivní v soubojích, nedostupovali jsme a chyběla nám odvaha na míči i kvalita. Bylo to fakt bázlivý. Vždy se snažím najít pozitiva, ale tentokrát je nevidím.

Rozhodla i forma Slavie?

Slavia je v pohodě, to vidíme všichni. Soupeře drtí a přehrává – kvalitou i šířkou kádru. Nikomu se moc nedaří najít recept, ucpete jednu díru a jinde se objeví další. My se třikrát snažili změnit rozestavení... Slavia se od gólu rozjela, je jinde než my.

Brankář Tomáš Frühwald sleduje vlastní gól Bohemians.

V souvislosti se změnami rozestavení: Neberete si osobně, že hráči vaše pokyny úplně nevyslyšeli?

Spíš jsem viděl hlavy dole z toho průběhu. Strašně rychle naskákalo skóre a kdo hrál nějaký sport, ví, že na hřišti pak není příjemně. Mně se na zápas dobře nekoukalo a hráčům se dobře nehrálo. Nejsme jediní, komu se to se Slavií stalo, ale mohli jsme předvést důstojnější výkon. Chybělo mi naštvání, agresivita. Někdy se můžete nakopnout vyhraným soubojem. My jsme to ale moc brzy odevzdali.

Přispělo k bázlivosti vašich svěřenců, jak je Slavia fyzicky nabušená?

To se musíte zeptat hráčů. Máme ale zkušené hráče, kteří už mají něco za sebou. Neměli by se z toho podělat. Neustále jsme ustupovali, jakmile dáte Slavii prostor kolem vápna, je konec. Jsem opravdu zklamaný. Se Slavií jsem prohrál i nula šest, ale tehdy jsem byl na hráče pyšný, protože bojovali. Takhle se nemůžeme a nebudeme prezentovat.

Chyběla vašemu týmu větší kompaktnost?

Nám chybělo úplně všechno. Především kvalita. Je třeba si uvědomit, že obrana vždy vychází od kompaktního útoku, ale zároveň pokud nefunguje defenziva směrem dopředu, je útok marný také. Soupeře jsme pouštěli do tlaku po vyloženě zbytečných ztrátách. Přitom jsme si všechno říkali, ale nedodržovali jsme to. Musel bych asi kritizovat aspekt po aspektu, protože tohle opravdu nebyl vůbec dobrý výkon.

Po devíti zápasech máte na kontě devět bodů. Cítíte tlak?

Zodpovědnost za to cítím, ale není to otázka na mě. Zároveň jsme z těch devíti utkání šestkrát hráli venku a doma měli Baník, Spartu a Slavii. Vidím jako jednoznačnou chybu, že jsme měli bodovat na Dukle a vyhrát v Budějovicích. Zvládnout to, bavíme se jinak. Zároveň jsme ve vyrovnané soutěži, od osmého i předposledního místa nás dělí tři body. Nechci se tím utěšovat, spíš vidím, jak našlapaná liga je. Po reprezentační přestávce máme sérii zápasů, kde bude v naší moci nějaké zisky udělat. Ale musí to být opřené o daleko větší nasazení.