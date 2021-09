Penalta na Bořila? Asi jasná, moje blbost. Beru zápas na sebe, řekl Köstl

Köstl se za situaci předcházející prvnímu, vyrovnávacímu gólu Slavie otevřeně kál. Nezpochybňoval verdikt rozhodčího, nevymlouval se.

„Předtím jsem měl souboj s Kuchtou, kde jsem balon nechtěl odkopávat, šel jsem tam dobře tělem. Ve druhém souboji jsem už odkopnout chtěl...,“ popisoval před kamerou televize O 2 TV klíčový moment utkání 8. kola Fortuna ligy.



Míč netrefil Köstl ideálně, zato zasáhl ze strany do kolene Bořila. „Asi jsem ho škrtnul, asi jasná penalta, no. Je to moje blbost,“ uvedl Köstl.



Slávista Nicolae Stanciu z puntíku skóroval a hosté v Ďolíčku během devíti minut nasázeli tři góly. Nakonec celkem pět.

„Na některých hráčích bylo skutečně vidět, že je penalta a vyrovnání srazilo hodně dolů,“ prohlásil domácí trenér Luděk Klusáček, jehož svěřenci pomohli protivníkovi k navyšování náskoku vlastními kiksy.



„Těžko říct, z čeho naše hloupé chyby pramenily, ale i gól z penalty se v nich mohl promítnout. Vždyť dvě branky jsme dostali po autových vhazováních, třetí po rohovém kopu, který gólman vyrazil před sebe. S tak kvalitním soupeřem si tolik chyb dovolit nemůžeme,“ řekl kouč.



Smolař Köstl se navíc dopustil ještě jednoho penaltového zákroku. A na rozdíl od toho prvního, o jehož jednoznačnosti by se debatovat dalo, po souboji s Kuchtou v 71. minutě nebylo o čem.

„Beru tenhle zápas jednoznačně na sebe,“ omlouval se Köstl. „První penalta, druhá penalta, moje blbost.“