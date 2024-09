Provod: Jsme v laufu, lehká výhoda před derby. S fanoušky chce probrat píšťalku

Slavia ve vršovickém Ďolíčku odevzdané Bohemians deklasovala a klidně mohla odjet i s vyšším skóre. I tak ale v týmu panuje velká spokojenost.

Skvostná forma, šňůra osmi vítězství, jediný inkasovaný gól... Před pohárovým šlágrem s Ajaxem a nedělním derby se Spartou, jíž odskočila na tři body. „Celý mančaft šlape,“ pochvaluje si Provod.

Lukáši, čím to bylo, že zápas ve vašem podání chvílemi až připomínal počítačovou hru na snadnou obtížnost?

Díky za kompliment. Podle mě dobrým vstupem. Věděli jsme, jak dopadly ostatní duely, a chtěli jsme ten náš za každou cenu zvládnout. Na Bohemce je nejdůležitější dobře začít, to se nám podařilo. Dali jsme rychle gól, pak hned další, navázali dobrým pohybem a vším, co nás zdobí.

Pamatujete tady tak lehké utkání?

Asi ne. Ztráceli jsme tu body, nebo to bývalo fakt složité. Ale to se nám do zápasů nedařilo tak dobře vstoupit jako teď. Jsme v laufu, daří se nám, věřil jsem, že to dokážeme prodat, takže mě to vlastně tolik nepřekvapilo. Čekali jsme hodně těžký zápas, jako tu bývá, ale naším dobrým výkonem jsme si to usnadnili.

Kolo jste uzavírali a znali výsledky konkurentů. I v kontextu zaváhání Sparty s Plzní: jak důležité je toto vítězství?

Význam to má. Byla výhoda, že jsme znali výsledky, byla to pro nás dodatečná motivace. Koukáme ale na sebe, sezona bude dlouhá. Výhodu teď nicméně máme a musíme udělat vše pro to, abychom ji udrželi.

Inkasovali jste pouze jednou, co za tím vidíte?

Máme pevnou defenzivu a výborného brankáře. Je to ale o celém mančaftu, tlak začíná odshora, dozadu toho tolik nepropadne. Každopádně obránci hrají fantasticky, musím pochválit Davida Zimu, měl na sebe Júsufa a prohrál možná jeden souboj? Byl fantastický.

Za týden hrajete derby se Spartou. Může být prvkem, který utkání zlomí na jednu ze stran, i pohoda, kterou v týmu momentálně máte?

Samozřejmě to tak být může. Ale už několikrát padlo, že derby je specifický zápas. Ani tentokrát má odpověď nebude jiná. Bude to obtížné utkání, ale doma budeme chtít dominovat a zvítězit. Lehká výhoda na naší straně je.

Závěrem úsměvná záležitost – nemátla vás poněkud hlasitá píšťalka, která se tu a tam ozývala z kotle Slavie?

Budeme si s fanoušky muset promluvit, protože to opravdu nebylo ideální. Pro nás, ani pro soupeře. Je to složité. Vím, že ji využívají k jednomu pokřiku, ale mate to. Na konci zápasu dokonce Ondra Zmrzlý v jeden moment vypnul, protože si myslel, že zapískal rozhodčí.