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Chance Liga 2026/2027

Bohemians se s Mladou Boleslaví utkají v říjnu. LFA rozhodla o náhradním termínu

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  14:37

Útočník Erik Ramirez z Bohemians v utkání s Mladou Boleslaví. | foto: ČTK

Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi Bohemians Praha 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje v náhradním termínu ve středu 14. října od 18:00. V tiskové právě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.

Původně se měl zápas v Ďolíčku hrát minulou sobotu. Asociace rozhodla o jeho odložení z důvodu hromadného infekčního onemocnění v týmu Mladé Boleslavi. Středočeši lékařskými zprávami doložili, že jejich kádr zasáhla silná vlna střevní virózy, která se rozšířila mezi řadu hráčů a členy realizačního týmu. Klub proto s ohledem na ochranu zdraví všech účastníků požádal o odložení utkání.

Bohemians 1905 mají domácí zápas odložený už podruhé za sebou. Ve 4. kole v polovině srpna nehráli v původním termínu proti Jablonci, Severočeši využili možnost posunout si utkání kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů. Duel se uskuteční v Ďolíčku ve středu.

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Pražanům v neúplné ligové tabulce patří 12. místo, Mladá Boleslav je třetí o tři body za vedoucí Slavií. Středočeši společně s obhájci titulu drží v nejvyšší soutěži neporazitelnost.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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