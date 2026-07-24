Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Chance Liga 2026/2027

Bohemians přestavují ligový kádr i stadion. Almásiho řešili sedm měsíců

  11:13
Domácí dres Bohemians Praha 1905.

Domácí dres Bohemians Praha 1905. | foto: Bohemians

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý před utkání proti Spartě.
Fotbalisté Bohemians oslavují vítězství nad Spartou.
Brankář Tomáš Frühwald z Bohemians
Fanoušci Bohemians během zápasu proti Spartě.
7 fotografií
Fotbalisté Bohemians zahájí nový ligový ročník sobotním zápasem v Teplicích. A půjdou do něj se soupiskou, která se výrazně liší od té z minulého ročníku.

Kouč Jaroslav Veselý zatím není s kádrem spokojený a během léta by ještě rád získal posilu do každé řady. „Není tajemství, že potřebujeme mužstvo doplnit. Vidím, že vedení na tom pracuje. Vnímám, že se dostáváme pod časový tlak. Do každé řady na ose hřiště bychom potřebovali posílit. Kdyby ještě přišli stoper, střední záložník a útočník, to by byl ideální stav,“ narýsoval si trenér.

„Už v zimě jsme věděli, že léto pro nás bude trochu bolestivé. Odešel nám Hůlka, který byl stěžejním hráčem několik let. Ristovski se rozhodl pro odchod do zahraničí a neplánovaný byl také Drchalův přestup do Pardubic. Tihle tři jsou ze základu. U ostatních odchodů jsme neměli v úmyslu pokračovat my,“ vysvětlil sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý před utkání proti Spartě.

Jako volní hráči přišli Václav Pilař a David Heidenreich, z Ostravy přestoupil Ladislav Almási, z Pardubic Ladislav Krobot. „Šimon Černý se nám rozehrál v Příbrami. Věříme, že už bude plnohodnotným hráčem. Kraj obrany jsme vyplnili Dominikem Javorčkem, se Slavií jednáme o hostování. Kádr chceme ještě doplnit,“ uvedl Držmíšek.

Almasi se řešil sedm měsíců

Klub chce přivést hotové hráče na přestup. „Asi nebudete věřit, že s jedním jednáme už tři měsíce. Třeba s Almásim se to táhlo sedm měsíců. Všechno má svůj čas. Je lepší počkat si na kvalitu než vzít to, co už tady máme,“ řekl Držmíšek.

Řada nových tváří je v nejlepším věku. „Almási se může nastartovat. Zájem jsme měli už na jaře, ale Baník nás nechtěl posilovat. Krobot přišel trochu vynuceně za Drchala. Měl velký zájem sem jít, je použitelný na čtyři posty,“ uvedl Veselý. „Heidenreich byl velký talent, proto si ho kdysi vybralo Bergamo. Měl smůlu na zranění, ale časem může nahradit Hůlku. Javorček hrál za slovenský nároďák, chceme si pomoct vzájemně. Nechtěl se vézt na Slavii a vysedět si Ligu mistrů, radši zvolil jít sem. Věřím, že dvě tři posily ještě pořídíme,“ dodal kouč.

Pilař: Konec v Hradci? Těžký. Hezké chování jako v Bohemians jsem dlouho nezažil

Pokud jde o plány, Veselý zavtipkoval, že nejvyšší ambicí je jedině titul. „Chceme vyhrát každý další zápas, teď je těžké dohlédnout někam dál. Myslím, že to v lize bude stejné jako posledních pět let. Očekávám velký boj o všechny příčky. Že se urve nějaká první čtyřka a peloton dalších deseti týmů pak bude hrát o všechno, od hrany první šestky až po skupinu o záchranu. Většinou nikdo nemá do poslední chvíle nic jistého a velká skupina týmů se vejde do rozpětí kolem šesti bodů,“ předpokládá Veselý.

Přestavbu platí i fanoušci

Bohemians jsou těsně před zahájením rekonstrukce Ďolíčku, klub ale ještě nemá platné stavební povolení. Některé platby za přestavbu stadionu už částečně uhradil i z příspěvků svých fanoušků, kteří se zapojili do unikátní kampaně Klokani sobě.

Fanoušci Bohemians během zápasu proti Spartě.

Rekonstrukce stadionu má zpoždění. „Stojíme těsně před zahájením, ale nemáme platné stavební povolení. Bohužel se vyskytly různé administrativní věci. Některé prvky, s nimiž jsme počítali až v druhé etapě, se musí řešit hned, třeba bourání některých budov,“ řekl předseda představenstva Dariusz Jakubowicz.

Vedení se snaží začátek výstavby urychlit. „Řešili jsme to intenzivně. Profese a montáže jsou nasmlouvané, ale oddaluje se to. Stojí to i peníze, abychom udrželi věci v chodu. Celá ocelová konstrukce je připravená. Máme podepsáno a uhrazeno. Koukal jsem do účetnictví, že už bylo vyplaceno 23 milionů korun,“ uvedl šéf klubu.

Fanoušci už přispěli částkou přes dva a čtvrt milionu korun.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0:0 0
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0:0 0
3. SK Artis BrnoArtis Brno 0 0 0 0 0:0 0
4. 1. FC SlováckoSlovácko 0 0 0 0 0:0 0
5. FK PardubicePardubice 0 0 0 0 0:0 0
6. FC Baník OstravaOstrava 0 0 0 0 0:0 0
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 0 0 0 0 0:0 0
8. AC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0:0 0
9. FC Slovan LiberecLiberec 0 0 0 0 0:0 0
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 0 0 0 0 0:0 0
11. FK TepliceTeplice 0 0 0 0 0:0 0
12. FC ZlínZlín 0 0 0 0 0:0 0
13. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0:0 0
14. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
15. FK JablonecJablonec 0 0 0 0 0:0 0
16. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Francie - Anglie 4:6, Saka má hattrick, Mbappé rekord a vítězové světový bronz

Angličtí hráči pózují s bronzovými medailemi po výhře 6:4 nad Francií.

Deset branek, hattrick anglického útočníka Saky, rekordní gól francouzského kapitána Mbappého. Souboj o třetí místo na fotbalovém mistrovství světa se nesl v exhibičním duchu, Anglie v něm porazila...

Na cenu stadionu za Lužánkami vzniká nový posudek, bude ale nejdřív za měsíc

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

O prodeji chátrajícího stadionu v Brně za Lužánkami majiteli fotbalového klubu Zbrojovka Brno podnikateli Vojtěchu Kačenovi chtěli politici rozhodnout před měsícem. Tehdy však odložili stanovisko na...

24. července 2026  10:55

Typický jižan, maňana a klid. Jak Nádvorník supěl a z Papelelého udělal profesionála

Kapverďan Papalelé (na snímku ve žlutém) v dresu Opavy v utkání proti Artisu...

Trenér supěl. „Když tě to nebaví, běž pryč.“ Na tréninkovém hřišti v Opavě zavládlo na okamžik ticho. Roman Nádvorník neměl ve zvyku dlouze domlouvat. Když viděl, že jeho křídelník vypouští souboje a...

24. července 2026  10:28

Od MS jsme čekali něco jiného, říká Chaloupek. Přestup? Teď patřím Slavii

Štěpán Chaloupek přebírá ocenění na slavnostním večeru Ligové fotbalové...

Prožil skvělou sezonu, a tak se pochopitelně spekuluje, zda si svými výkony neřekl o přestup do zahraničí. „Já žiju přítomností, takže teď jsem hráčem Slávie a čekám na první ligové kolo, což je pro...

24. července 2026

Poznarovo přání? Cílím na stovku gólů za Zlín, hlásí. O Petrželově konci věděl

Zlínský Tomáš Poznar slaví gól proti Plzni.

V minulém ročníku překonal dvě vysněné mety – 200 startů v nejvyšší české soutěži a 50 prvoligových branek. Další individuální výzvy chce sedmatřicetiletý kapitán zlínských fotbalistů Tomáš Poznar...

24. července 2026  9:13

V bráně začne Surovčík, od Karabce čekám velké věci. Priske o kádru i ambicích

Trenér Brian Priske na předsezonní tiskové konferenci Sparty.

Promění se ještě Sparta na startu sezony? A jak moc? Konkrétní otázky pochopitelně nemohl komentovat, přesto dánský kouč Brian Priske připustil: „O pozicích například zraněných hráčů se bavíme denně...

24. července 2026  8:30

S Mahmičem, nebo bez? Liberec se chystá na obě varianty, úvod ale Bosňan zmešká

Velká šance Ermina Mahmiče (Liberec) na začátku druhého poločasu.

Fotbalisté Slovanu Liberec vstoupí do prvoligové sezony s cílem vybojovat pod novým slovenským trenérem Branislavem Fodrekem účast v evropských pohárech. V soutěžích UEFA se Severočeši naposledy...

24. července 2026  8:27

Kouč Nikl o jihlavském (ne)sestupu: Měli jsme štěstí, ale závěr ligy jsme zvládli

Marek Nikl ještě coby kouč Českých Budějovic.

S jihlavským fotbalem to ještě na konci května nevypadalo vůbec růžově. Ovšem nakonec se hrozba sestupu do MSFL nenaplnila, a tak v pátek FC Vysočina vstupuje do nového ročníku druhé nejvyšší soutěže.

24. července 2026  7:19

Jsem rád, že mě majitel zbavil těžkého rozhodnutí, říká Tvrdík k osudu Chorého

Jaroslav Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci pražské Slavie.

Nečekal, až se na nepříjemnou záležitost zeptají novináři. O osudu Tomáše Chorého a Davida Douděry, které v závěru minulé sezony vyřadil z kádru, šéf slávistických fotbalistů Jaroslav Tvrdík začal...

24. července 2026

Micku, ukaž, co je v tobě! Zadražil chytil penaltu a chválil kolegovo sólo: Jako Messi

Gólman Hradce Králové Adam Zadražil

Chycenou penaltou největší hvězdě soupeře Hjertö-Dahlovi položil brankář Adam Zadražil základ ke čtvrteční výhře 1:0 v norském Tromsö, kterou se Hradec po 31 letech vrátil do pohárové Evropy. Přidal...

23. července 2026  22:41

Varaždín - Jablonec 3:2, hosté neudrželi vedení. Soupeř rozhodl chvíli před koncem

Momentka ze zápasu Varaždín - Jablonec.

Druhá česká čtvrteční výhra na evropském poli se nekoná, třebaže k ní byli fotbalisté Jablonce blízko. Ve 2. předkole Konferenční ligy ale konec na hřišti chorvatského Varaždínu padli 2:3. Za výběr...

23. července 2026  19:30,  aktualizováno  22:28

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Trénink jabloneckých fotbalistů, v popředí Jan Chramosta.

Fotbalisté Jablonce zahájili kvalifikaci o postup do Konferenční ligy. Na hřišti chorvatského Varaždínu prohráli 2:3 a ve čtvrtek 30. července se doma pokusí nepříznivý výsledek otočit. V našem...

21. července 2026  10:29,  aktualizováno  23. 7. 22:11

Tromsö - Hradec Kr. 0:1, skvělý výsledek. Zadražil chytil penaltu, rozhodl Van Buren

Senzace. Hradec vyloupil hřiště norského Tromsö.

Lépe začít sezonu nemohli. Fotbalisté Hradce Králové v prvním zápase 2. předkola Evropské ligy triumfovali na půdě norského Tromsö 1:0. Kromě bodů do evropského koeficientu vezou z polárního kruhu...

23. července 2026  18:30,  aktualizováno  21:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×