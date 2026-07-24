Bohemians přestavují ligový kádr i stadion. Almásiho řešili sedm měsíců

Kouč Jaroslav Veselý zatím není s kádrem spokojený a během léta by ještě rád získal posilu do každé řady. „Není tajemství, že potřebujeme mužstvo doplnit. Vidím, že vedení na tom pracuje. Vnímám, že se dostáváme pod časový tlak. Do každé řady na ose hřiště bychom potřebovali posílit. Kdyby ještě přišli stoper, střední záložník a útočník, to by byl ideální stav,“ narýsoval si trenér.
„Už v zimě jsme věděli, že léto pro nás bude trochu bolestivé. Odešel nám Hůlka, který byl stěžejním hráčem několik let. Ristovski se rozhodl pro odchod do zahraničí a neplánovaný byl také Drchalův přestup do Pardubic. Tihle tři jsou ze základu. U ostatních odchodů jsme neměli v úmyslu pokračovat my,“ vysvětlil sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.
Jako volní hráči přišli Václav Pilař a David Heidenreich, z Ostravy přestoupil Ladislav Almási, z Pardubic Ladislav Krobot. „Šimon Černý se nám rozehrál v Příbrami. Věříme, že už bude plnohodnotným hráčem. Kraj obrany jsme vyplnili Dominikem Javorčkem, se Slavií jednáme o hostování. Kádr chceme ještě doplnit,“ uvedl Držmíšek.
Almasi se řešil sedm měsíců
Klub chce přivést hotové hráče na přestup. „Asi nebudete věřit, že s jedním jednáme už tři měsíce. Třeba s Almásim se to táhlo sedm měsíců. Všechno má svůj čas. Je lepší počkat si na kvalitu než vzít to, co už tady máme,“ řekl Držmíšek.
Řada nových tváří je v nejlepším věku. „Almási se může nastartovat. Zájem jsme měli už na jaře, ale Baník nás nechtěl posilovat. Krobot přišel trochu vynuceně za Drchala. Měl velký zájem sem jít, je použitelný na čtyři posty,“ uvedl Veselý. „Heidenreich byl velký talent, proto si ho kdysi vybralo Bergamo. Měl smůlu na zranění, ale časem může nahradit Hůlku. Javorček hrál za slovenský nároďák, chceme si pomoct vzájemně. Nechtěl se vézt na Slavii a vysedět si Ligu mistrů, radši zvolil jít sem. Věřím, že dvě tři posily ještě pořídíme,“ dodal kouč.
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Pokud jde o plány, Veselý zavtipkoval, že nejvyšší ambicí je jedině titul. „Chceme vyhrát každý další zápas, teď je těžké dohlédnout někam dál. Myslím, že to v lize bude stejné jako posledních pět let. Očekávám velký boj o všechny příčky. Že se urve nějaká první čtyřka a peloton dalších deseti týmů pak bude hrát o všechno, od hrany první šestky až po skupinu o záchranu. Většinou nikdo nemá do poslední chvíle nic jistého a velká skupina týmů se vejde do rozpětí kolem šesti bodů,“ předpokládá Veselý.
Přestavbu platí i fanoušci
Bohemians jsou těsně před zahájením rekonstrukce Ďolíčku, klub ale ještě nemá platné stavební povolení. Některé platby za přestavbu stadionu už částečně uhradil i z příspěvků svých fanoušků, kteří se zapojili do unikátní kampaně Klokani sobě.
Rekonstrukce stadionu má zpoždění. „Stojíme těsně před zahájením, ale nemáme platné stavební povolení. Bohužel se vyskytly různé administrativní věci. Některé prvky, s nimiž jsme počítali až v druhé etapě, se musí řešit hned, třeba bourání některých budov,“ řekl předseda představenstva Dariusz Jakubowicz.
Vedení se snaží začátek výstavby urychlit. „Řešili jsme to intenzivně. Profese a montáže jsou nasmlouvané, ale oddaluje se to. Stojí to i peníze, abychom udrželi věci v chodu. Celá ocelová konstrukce je připravená. Máme podepsáno a uhrazeno. Koukal jsem do účetnictví, že už bylo vyplaceno 23 milionů korun,“ uvedl šéf klubu.
Fanoušci už přispěli částkou přes dva a čtvrt milionu korun.