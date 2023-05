Nešťastný Panenka i ras Pospíchal naměkko. Vzpomínky na mistry z Ďolíčku

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Svoji byli už čtrnáct let, když Josef Zadina pomohl fotbalistům Bohemians k jedinému fotbalovému titulu. To se psal rok 1983. Jeho paní je stále s ním. Protože manžela poslední roky bolí kyčel i záda, takže venku chodí o holích, musí posekat i zahradu. Pro návštěvu udělá delikatesní polévku s játrovými knedlíčky, usmaží řízky a z trouby zavoní štrúdl. „Dáte si ho se šlehačkou? To by přece nešlo, abyste odjeli hladoví. Jen se neupejpejte,“ poví s úsměvem a vy nemůžete odmítnout.