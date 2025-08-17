Chance Liga 2025/2026

Konečně gól! Umíme spálit hrozné věci, ale snad už nás smůla opustila, říká Matoušek

Jiří Seidl
  19:10
385 minut! Tak dlouho fotbalisté Bohemians Praha 1905 čekali na prvoligový gól. Po výhře 1:0 nad Baníkem v prvním kole jejich střeleckou bídu po třech utkáních prolomil Jan Matoušek. A protože na jeho trefu navázal i Václav Drchal, pražský celek zvítězil v Karviné 2:1
„Po těch nezdarech to je důležité vítězství,“ ulevil si trenér Jaroslav Veselý. „I když jsme do utkání nevstoupili zle, měli jsme tam pak patnáctiminutovku hrůzy, kdy jsme dostali gól a domácí nás mohli dorazit.“

Matoušek jeho slova potvrdil. Nezastíral, že se hosté pětadvacet minut hledali. „Ale nevzdali jsme to,“ zdůraznil. I díky tomu, že právě on ukončil střeleckou mizérii...

„Tolik minut bez gólu je strašné číslo, ale šance jsme si vytvářeli,“ připomněl. „Minule (proti Jablonci 0:1) jsme se dvakrát netrefili do prázdné branky. To jsme si vybrali, snad už nás smůla opustila, protože dnes jsme první branku vstřelili se štěstím.“

Matoušek poslal míč obloučkem přes karvinského brankáře Jakuba Lapeše. „Dostal jsem od Káci (Adama Kadlece) dobrý balon, ale trochu za sebe,“ popsal svou trefu. „Jediná možnost byla natáhnout nohu a pomoci si trochu nártem. Netrefil jsme balon úplně čistě, ale vyšlo to.“

Trenér Veselý podotkl, že Matoušek už takový gól potřeboval, aby se chytil.

„Samozřejmě jsme tu dlouhou sérii vnímali,“ řekl a popsal boj s bídnou koncovkou: „Tento týdne jsme se tomu hodně věnovali, každý den. Zkoušeli jsme různé varianty, sólové i takové, kdy hráči byli pod tlakem, stříleli jsme z různých pozic. Udělali jsme pro to maximum. Hráčům ale věřím. Maty a Drchy jsou abnormálně dobří kluci, ale někdy vás potká období, kdy se nedaří. Když vám to jde, plácat po zádech vás umí každý.“

Kouče potěšilo, že se spolu s Matouškem střelecky prosadil i Drchal, jenž střelou do prázdné branky po skvělé přihrávce Vlasije Siňavského v 83. minutě rozhodl.

Ale našly se i neproměněné možnost. Třeba bahrajnský útočník Júsuf Hilál znovu neuspěl, byť šel v 70. minutě sám na brankáře Lapeše, který jeho střelu vyrazil na roh...

„Řekl jsem mu, že dá gól příště jako Drchy,“ komentoval zahozenou stoprocentní šanci Veselý. „Co mám dělat? Těch šancí je opravdu hodně, jsou vyložené, ale pořád je lepší, když je máte a nedáváte je, než kdybyste si žádné nevytvořili. Pak bychom museli řešit, jak se do nich dostat. Naši koncovku jsme trochu urazili už v prvním utkání s Baníkem, kdy jsme vedli 1:0 a druhý poločas jsme měli pět vyložených šancí. Tam jsme nám to tak zlé nepřišlo, protože výsledek byl úspěšný.“

Matoušek odmítl, že by dlouhou sérii bez gólu měli hráči v hlavě.

„Nás ta koncovka netrápila jen tuto sezonu, ale možná už dva roky. Na to kolik jsme měli šancí, jsme moc gólů nedávali,“ připomněl. „My s Drchym dokážeme spálit hrozné věci... Snad nám ty nynější góly pomohou vrátit se na vítěznou šňůru.“

Konečně gól! Umíme spálit hrozné věci, ale snad už nás smůla opustila, říká Matoušek

