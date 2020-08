Bohemians před sezonou: shánění útočníka, nižší rozpočet i „klikař“ Mosquera

Třiapadesátiletý kouč po koronavirové pauze nečekaně dovedl Bohemians až do nadstavbového play off skupiny o Evropu, mužstvo snilo o pohárech a z posledních dvanácti ligových duelů devětkrát vyhrálo.

Je nasnadě, že by v podobném stylu klub z Vršovic rád pokračoval.

Jenže zatímco v minulém ročníku stačilo Bohemians ke snu o Evropě i desáté místo, poslední postupová příčka do play off, nyní je kvůli změně formátu a nárůstu mužstev z 16 na 18 situace zcela odlišná.

„Pro průměrnější, slabší týmy, kam se ještě pořád musíme řadit, je výhodnější, že máte šanci postoupit z desátého místa do Evropy. Takto musíte mít konzistentní výkony a celou sezonu hrát dobře, abyste se udrželi nahoře,“ uvedl Klusáček na tiskové konferenci.

„Musíme se pořád bavit o tom, abychom se v klidu vyhnuli sestupovým starostem. A pak? Chceme hrát nahoře, budovat tým, dát šanci mladým,“ pokračoval trenér, který jinak rozšíření nejvyšší soutěže vítá.

„Jsem příznivcem toho, že zápasů je víc. Ať ve formě nadstavby, která byla silně kritizována, nebo v téhle. Jen třicet zápasů mi přijde málo,“ prohlásil.

Během jara měl Klusáček k dispozici téměř dvě jedenáctky, se sestavou mohl libovolně točit. Aktuálně je kádr užší, byť kouč stále má „kam sáhnout“. Na soupisce je třiadvacet hráčů do pole a tři brankáři.

„Nechtěli jsme do mužstva po úspěšné sezoně moc sahat, kádr byl ale na jaře hrozně široký,“ podotkl sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

Jhon Mosquera z Bohemians 1905 během utkání proti Spartě.

Bohemians opustili Tomáš Fryšták (konec smlouvy, Senica), Jakub Podaný (návrat z hostování, Dukla/Jablonec), Matěj Pulkrab (návrat z hostování, Sparta), Michal Šmíd (Slavia B), Jakub Rada a Jan Záviška (oba Hradec Králové) a také Jhon Mosquera, jenž za podivných okolností „prchl“ do Liberce.

„Chtěli jsme ho samozřejmě udržet, on a Pulkrab jsou odchody, které nás trošku bolí,“ uvedl Držmíšek. „Od Mosquery to nebylo férové. Hlavně od kluka, který byl velkým kamarádem našeho ředitele Darka Jakubowicze a který tvrdil, že nosí klokana v srdci. Jhon a jeho manažer můžou být rádi, že žijí v Česku, kdyby takový podraz udělali v Kolumbii, asi by se po nich střílelo.“

S odchody Pulkraba a Mosquery je zřejmé, že Bohemians potřebují posilu do ofenzivy. „Byli bychom rádi, kdybychom jednoho, pokud možno dva kvalitní hráče přivedli,“ potvrdil Držmíšek a dodal, že sonduje situaci kolem prvního jmenovaného.

„Pulkrab jaro nedokončil kvůli zranění a teď čekáme, jak se to vyvine. Měli bychom o něj zájem, pokud to dovolí jeho zdravotní stav. Ale řešíme i jiné varianty. A je jedno, jestli to bude na hostování, nebo na přestup.“

Změn směrem do klubu moc nebylo, v reakci na zranění Romana Valeše, jenž bude mimo šest měsíců, přišel na hostování brankář Hugo Jan Bačkovský, podařilo se domluvit pokračování stopera Lukáše Pokorného (zapůjčen ze Slavie). Už dříve Bohemians uplatnili opci na záložníky Lukáše Hronka a Romana Květa.

Fotbalisté Bohemians jásají po druhém gólu Jhona Mosquery, který v duelu proti Slovácku definitivně rozhodl o jejich postupu do finále o Evropu.

Nedělní start sezony s Mladou Boleslaví kromě Valeše zřejmě nestihne Filip Hašek, chybět bude i Jan Vodháněl, který si v generálce s Teplicemi poranil koleno a potřebuje šest týdnů klidu.

A další zprávy z Ďolíčku?

Vzhledem k poklesu příjmů na jaře v souvislosti s koronavirovými opatřeními a nařízeními vstupují Bohemians do sezony s nižším rozpočtem.

„Loni jsme pracovali s devadesáti miliony, teď bychom měli pracovat se zhruba o deset milionů nižším,“ upřesnil předseda představenstva Dariusz Jakubowicz.

„Kvůli koronavirové situaci došlo k propadu velké části našich příjmů, především z merchandisingu, ze vstupného i z příspěvků od některých sponzorů. A také z prodeje hráčů, nabídnuté ceny neodpovídaly požadavkům, trh se tady prakticky zastavil. Každý rok jsme prodávali hráče za částky okolo dvaceti, pětadvaceti milionů, letos nikoho,“ dodal.