Střelec Schumacher si odchod rozmyslet nechce. Kouč: Zkusím ho přemluvit

Německý hráč patřil proti Karviné (2:0) k nejlepším na trávníku. K sebevědomému výkonu mu jistě pomohla i branka, kterou už ve třetí minutě nasměroval tým k triumfu.

„Je vždycky fajn se gólově prosadit. Byl to velmi dobrý den pro Bohemku, nesmírně důležité tři body. Jsem velmi šťastný, ale zároveň si uvědomuju, že jsem měl dát ještě jeden gól. Jsem k sobě vždy kritický,“ podotkl Schumacher po utkání a narážel na situaci ze začátku druhé půle.



Po Puškáčově ráně do levé tyče před ním byla prázdná brána, zároveň se do něj balon v podstatě odrazil a Schumacher asi neměl šanci pohyb zkoordinovat tak, aby zvýšil skóre.

„Teď se tomu můžu smát, protože jsme vyhráli. Ale taková situace musí skončit gólem. Míč se ke mně odrazil rychle, ano, ale musím to řešit lépe,“ uvědomuje si.



V posledních dvou ligových duelech nastoupil v základu navzdory tomu, že chvíli před prvním z nich v otevřeném rozhovoru na klubovém webu prozradil, že před startem jarní části oznámil vedení: „Díky za nabídku, ale smlouvu neprodloužím a v létě odcházím.“

V tuzemsku přitom obvykle bývá praxe jiná. Nepodepíšeš? Nehraješ.

„Jeho přístup mu ale v téhle situaci jednoznačně pomohl,“ podotkl trenér Luděk Klusáček. „Till je hráč, který se dál poctivě připravuje. Ví, že tady jen nedohrává sezonu. Dřív nehrál, protože u něj byl problém se zraněním. Je to hrozně pozitivní kluk, vždy bude hrát naplno, ať to bude jeho první, nebo poslední zápas v klubu.“

I proto kouč nevzdává situaci, živí naději, že by mohl třiadvacetiletého fotbalistu přeci jen udržet.

„Určitě se pokusím ho přemluvit. Ale jak to dopadne, lze těžko předvídat. On má priority jasné, ale určitě s ním zkusím promluvit,“ nastínil Klusáček.

Lehké to však mít nebude. Schumacher po utkání dostal otázku, zda existuje aspoň nějaká šance, že by zůstal.

Chvíli se zamyslel a pravil: „Nemyslím si. Ano, miluju to tady, jak jsem už říkal. Ale když učiním rozhodnutí, musím dodržet slovo. Nejsem člověk, který často mění názory. Někdo, kdo dnes něco řekne a zítra to neplatí.“

Schumacher zatím netuší, kam v létě zamíří. Zdůrazňuje, že to momentálně neřeší – soustředí se na přítomnost, na ligové zápasy v barvách Bohemians. Nepřemýšlel ani nad variantou, že by coby volný hráč nedostal jinou nabídku.

„Můžeme spolu rozebrat spoustu různých scénářů, ale to je teď poslední, co mě zajímá. Uvidíme, co se stane. Teď je před námi ještě spoustu zápasů a musím se soustředit na ně,“ uvedl.



I proto Schumacher patří mezi oblíbence fanoušků. Ve zmíněném rozhovoru o klubu mluvil hezky, upřímně. I tím – kromě výkonů a příkladného přístupu – si je získal.

Příznivci tudíž jeho rozhodnutí neodsoudili, na rozdíl od případu Jana Vodháněla, jenž se s klubem rozchází nepříjemnějším způsobem.

„Reakcí fanoušků na můj rozhovor jsem si všiml, byl jsem jimi ohromen,“ řekl Schumacher. „Překvapilo mě, jak hezky to přijali. Ukazuje to ale, v co jsem doufal. Celou dobu, co tu jsem, za klub bojuju, dávám mu vše. Myslím, že fanoušci to vidí. Což mě těší,“ dodal.