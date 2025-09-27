ONLINE: Bohemians - Olomouc, napraví hosté pohárovou blamáž?

Bohemians patří mezi mužstva s nejlepší formou, z posledních čtyřech zápasů získali deset bodů a v tabulce se vyšvihli těsně právě za Olomouc na sedmou příčku.
Ambiciózní Sigmě, která v přestupním termínu kupovala hráče za desítky milionů korun, se nedaří ani v lize.
Z posledních čtyřech zápasů vybojovala jen čtyři body. Potíže má se střílením gólů, v dosavadních devíti ligových zápasech jich dala jen pět, naopak se může opřít o defenzívu, inkasovala jen čtyřikrát.
Pro Olomouc je duel na Bohemians zároveň generálkou na vstup do Konferenční ligy, ve čtvrtek se představí ve Florencii.
M. Reichl - A. Kadlec, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - B. Sakala, A. Čermák, V. Drchal, M. Ristovski, V. Zeman - A. Júsuf
J. Koutný - F. Slavíček, A. Sylla, J. Král, J. Sláma - R. Breite, M. Beran, A. Dolžnikov, D. Tkáč, S. Michez - D. Vašulín
D. Pleštil, J. Kovařík, R. Hrubý, E. Ramírez, M. Hybš, O. Kukučka, N. Okeke, J. Šiman, T. Frühwald, P. Kareem, Š. Černý
D. Janošek, J. Navrátil, M. Hruška, M. Tijani, J. Šíp, Š. Langer, A. Dumitrescu, M. Mikulenka, T. Kostadinov, M. Hadaš, T. Huk