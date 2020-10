Bohemians vítají zvučnou posilu: útočník Necid je zpátky v Česku

Klub představil nového hráče v půlminutovém videu na YouTube, uvádí, že Necid se připojil k týmu v pondělí a transfer se administrativně dotahuje.

Je to nečekaný tah, přestupová bomba.

Bohemians přivábili fotbalistu s bohatými zkušenostmi z reprezentace i ze zahraničí, navíc s tou výhodou, že Necid přichází coby volný hráč - díky tomu jej klub může podepsat po konci přestupního okna, jež se uzavřelo minulé pondělí o půlnoci.

Poslední angažmá v nizozemském ADO Den Haag skončilo jedenatřicetiletému forvardovi v červenci. Necid tam působil poslední dva roky, v prvním ročníku dal devět branek, v druhém, předčasně ukončeném pandemií covidu-19, se trefil šestkrát.



Předtím strávil rok na hostování ve Slavii, nedalo se však považovat za úspěch. Za trenéra Jaroslava Šilhavého ještě poměrně pravidelně nastupoval, místo v základní sestavě si však nevybojoval. Pod jeho nástupcem Jindřichem Trpišovským minutáž ještě klesla.



Proto se Necid vrátil do Bursasporu a pak přestoupil do Haagu. Před návratem do Slavie, kde vyrůstal, působil půl roku v Legii Varšava, kam šel po dvou letech v Turecku.

Po přestupu do Bursasporu ve své první sezoně (2015/16) v Turecku odehrál Necid osmadvacet ligových utkání a dal jedenáct branek, dalších pět přidal v poháru. Zažil vynikající rok, v tom druhém však nastupoval málo.



Odchovanec Slavie kopal v zahraničí od roku 2009, do Česka se vracel ve dvou případech. První je zmíněný výše, v tom druhém přišel pomoci trápícímu se celku v těžkých časech. Na jaře 2014 se červenobílí jen těsně zachránili v lize a Necid k tomu pomohl třemi góly.



Tou dobou ještě patřil ruskému CSKA Moskva, kam v lednu 2009 odcházel za víc než sto milionů korun. Bylo mu devatenáct a platil za jeden z největších českých talentů. Na evropském šampionátu hráčů kategorie U-19 byl nejlepším střelcem, pak během ligového podzimu nasázel 11 branek a zamířil do Ruska.

Kvůli zraněním a vleklé rekonvalescenci se ale vytáhlý forvard postupně vytratil ze sestavy a vytížení začal hledat na hostováních.

V české lize nastupoval Necid kromě Slavie ještě za Jablonec, celkem má v nejvyšší tuzemské soutěži bilanci 73 zápasů a 24 branek.

Za českou reprezentaci odehrál 44 zápasů a dal 12 gólů, zahrál si s ní i na mistrovství Evropy 2016, kde se trefil při remíze 2:2 s Chorvatskem. Naposledy za národní mužstvo nastoupil před čtyřmi lety.



Bohemians tak najednou stvořili útok, který budí respekt: vedle Necida do Ďolíčku na konci září zamířil i Matěj Pulkrab, který v klubu hostuje stejně jako na jaře. Během něj se v zelenobílém v osmi ligových zápasech trefil pětkrát, pak jej však zastavilo zranění.