Ugwu, nový objev Bohemians: Budu jedním z nejlepších útočníků v Česku

Michael Ugwu junior zatím v nejvyšší soutěži moc minut nenasbíral, už ale stihl zaujmout. V Bohemians věří, že opět objevili pozoruhodný talent.

Tak jako dřív s Benjaminem Tettehem a Júsufem Hilálem, které prodali do Sparty a Slavie.

Ugwu je veselý mladík, nesmírně pracovitý, pokorný. Zároveň však není nesmělý. „Vím, že za pár let budu jedním z nejlepších útočníků v Česku,“ prohlašuje. Odvážné tvrzení? „Já mu to věřím,“ podotkl Hašek po výhře 2:1 nad Libercem.



Nigerijský fotbalista na ní má obří podíl.

„Díky té akci se stal miláčkem ochozů,“ komentoval Hašek dravý průnik ze závěru zápasu. Ugwu přesprintoval Maru, chytrým manévrem pak libereckého obránce „donutil“ ke srážce se spoluhráčem Kačarabou.

„Jsem typem hráče, u kterého nevíš, co udělá v soubojích jeden na jednoho. Jen tak mě nepřečteš,“ řekl o sobě v medailonku pro klubovou televizi.

Stopeři Slovanu poznali, jak ta slova vypadají přenesená do praxe. Ugwu vzápětí dělal kličku i brankáři Nguyenovi a zkušeně si počkal na náběh Vodháněla. Pas před prázdnou, hotovo.

„Fascinovalo mě, jaký před gólmanem zachoval klid,“ přiznal Hašek.

„Dvacetiletý kluk, který za nás ještě nehrál v základu... Přitom zůstal úplně nad věcí. A neberte to tak, že je to nějaká náhoda. On ty schopnosti prostě má. Teď už se o něm bude vědět. Ale nemám obavu, že by zpychnul. On i Ibra (Keita) mají velmi dobré morální vlastnosti,“ řekl.

Ugwu je v Praze teprve půl roku, v zimě přišel do Bohemians z nigerijské ligy, kde nastupoval za Eagle Wings a Bendel Insurance. „Klasická česká cesta, nabídl nám ho jeho agent,“ vysvětluje Hašek. „Od šestnácti doma hrál mezi dospělými. Ať už je to jakákoliv úroveň, tak nasbíral ostruhy.“

Nigerijský útočník se nejprve rozkoukával v juniorce, z které se v létě stalo béčko – kde je i Marvis Ogiomade, osmnáctiletý záložník, který do Čech dorazil s Ugwuem. Hašek díky asistentovi Jakubu Kášovi, který současně působí právě u rezervy, věděl, že má v klubu talent, který si brzy řekne o šanci.

„V létě jsme ho do přípravy z technických důvodů nakonec nevzali, ale nakonec na nás svými výkony vytvářel takový tlak, že bylo logické, že jsme jej přeřadili k áčku,“ uvedl trenér Bohemians a zamyslel nad srovnáním Ugwua s někdejším svěřencem – dnes sparťanem Tettehem.

„Benjiho mám hrozně rád, ale je to s ním sem tam těžší. Zvažujete, kdy mu něco vytknout, kdy chválit. Zato tenhle Michael Ugwu jenom kejve, směje se a dělá. Je s ním velice snadná práce,“ usmál se.