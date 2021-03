Plísnit paliče Necida? Vůbec, tak má útočník pracovat, chválil Klusáček

Bývalý reprezentační útočník se ve vršovickém klubu, který posílil začátkem října, zatím trefil v sedmnácti utkáních třikrát. Branku vstřelil Pardubicím (1:1), pak zařídil senzaci na Spartě (1:0), pomohl zdolat Brno (2:1).

Bohemians - Karviná 2:0 zasloužená výhra, domácí měli i další šance

V neděli proti Karviné to vypadalo, že přidá další zásahy. Byl aktivní, dostával se do střeleckých pozic, ale zakončování mu nešlo.

Přesto byl kouč s Necidovým výkonem spokojený. Že by ho měl za neproměňování příležitostí pokárat?

„Vůbec ne, spíš si zaslouží pochvalu. Takhle má útočník pracovat, je potřeba příležitosti vytvářet a to, že se vše nepovede zakončit brankou, vůbec nevadí,“ podotkl Klusáček.

„Naším hlavním problémem v předchozích zápasech bylo, že šancí jsme měli hrozně málo, takže jednoznačně je to pozitivní,“ dodal k Necidovi.



Když to zobecníme, jelikož šance neměl jen Necid, budete hráčům vyčítat pouze koncovku?

Víceméně ano. Těch příležitostí tam bylo hrozně moc, jen na začátku druhé půle jsme měli duel během tří minut rozhodnout, měli jsme tři možnosti. Místo toho jsme byli v nervozitě až do konce, nikdy nevíte, kdy vám ublíží nějaký nakopávaný balon...

Karviná ve snaze vyrovnat dost zjednodušila hru.

Byla by hrozná škoda utkání ztratit. Ale defenziva pracovala spolehlivě a nevzpomínám si, že by Karviná nějakou příležitost. Nakonec to bylo zcela jednoznačné, zasloužené a pro nás i důležité vítězství. Bohužel jen naše produktivita nám bránila zápas rozhodnout dřív a eventuálně skóre navýšit, zvednout si sebevědomí.

V čem byl hlavní rozdíl proti nepovedenému pohárovému střetnutí s Olomoucí?

Hlavní důraz jsme kladli na to, abychom si vytvářeli mnohem víc ofenzivních příležitostí. Abychom častěji byli v pokutovém území, tlačili se do těch pozic. Pokud máme dvě, tři střely za zápas, je to hrozně málo. To se nám podařilo zlepšit.



Vedli jste už ve třetí minutě, ale pak své možnosti dlouho zahazovali. Co se vám honilo hlavou?

Aby nás to nevytrestalo. Takových zápasů člověk zažil spoustu a bylo dobře, že obrana pracovala spolehlivě, nepustili jsme Karvinou do žádné příležitosti.



Uklidňující gól dal v závěru střídající Bartek, jenž 260. startem za klub vyrovnal legendárního Františka Jakubce.

A já mu tu branku hrozně přeju. Znovu výborně naskočil do hry, oživil ji. Je to hráč, který má DNA Bohemky a vždy pro ni dělá maximum.

Kdybyste měl vybrat nejlepšího hráče utkání, kdo by to byl? Schumacher? Necid?

Takhle jednoznačně bych to neviděl. Bylo důležité, že jsme byli nebezpeční směrem dopředu, bylo tam několik hráčů, kteří podali velmi dobrý výkon.

Na sestupové příčky máte náskok 13 bodů. Cítíte, že jste se významně přiblížili záchraně?

Určitě ještě není konec, takhle to nebereme. Udělali jsme velký krok, ale o definitivní záchraně se můžeme bavit, až to tak bude vycházet matematicky. Nicméně náskok už je poměrně velký a věřím, že jsme schopní dohrát sezonu ještě tak, abychom se lepšili. Abychom se nemuseli soustředit jen na body a zlepšila se i naše hra. Věřím, že to přijde i se zlepšením terénů. Hlavně doma naše hra tím hodně trpí.