Nestárnoucí ikona pokračuje. Jindřišek prodloužil smlouvu v Bohemians

Kapitán, ikona, osobnost. Je to lehce přes měsíc, co Jindřišek stylově se čtyřicítkou na dresu oslavil čtyřicáté narozeniny přímo na trávníku. A že by kariéru po této sezoně zabalil?

Ale jděte!

„Nebudu říkat, že se cítím pořád stejně dobře, ale stále cítím, že mám sílu a pořád si myslím, že mám kvalitu na první ligu,“ prohlásil a ve středu odpoledne podepsal kontrakt platný do konce června 2022.



„Jsem rád, že o mě Bohemka projevila zájem na další rok,“ citoval klubový web Jindřiška, který si dokonce myslí i na přespříští fotbalový ročník. „V příští sezoně se pokusím podávat tak dobré výkony, abychom i tu dnešní smlouvu ještě prodloužili.“



Jindřišek působí v Ďolíčku už dvanáct roků, v lednu 2009 přišel nejprve na hostování, které se po postupu do nejvyšší soutěže změnilo na přestup.



V sezoně 2011/12 zažil pád do druhé ligy, z které se Bohemians okamžitě vykopali zpět mezi elitu. Tam působí dodnes a už si je lze jen těžko představit bez Jindřiška.

Bojovný fotbalista odehrál v lize přes 370 zápasů, v pražském klubu je kapitánem. Když předloni v květnu hrozila Bohemians baráž, Jindřišek v nastavení posledního nadstavbového zápasu s Opavou vyrovnal na 1:1 a poslal do baráže Příbram.

Férový chlap, bojovník a poctivec se po fotbalovém životě plánuje živit jako instalatér, už teď občas navlékne montérky, ale zatím je pro něj prioritou hřiště se dvěma bránami.

V Bohemians navíc může překonat klubové maximum v počtu zápasů.



Jindřišek o tom pokorně tvrdí: „Nechci na to myslet, chci hrát. Ale když jsem se dozvěděl, že jsem překonal třeba pana Panenku, cítil jsem se nepatřičně. Bože, jak se s­ ním můžu měřit? Zrovna s ním?“

Teď už je před ním jen Zdeněk Prokeš, jenž v v osmdesátých letech nasbíral 294 startů, nikdo jich nemá víc. Jindřišek je po nedělním vítězství nad Karvinou (2:0), při němž v závěru nastoupil na závěrečné minuty, na čísle 280...

„Tyhle statistiky moc nesleduji. Nikdo neví, jak dlouho tady budu hrát. Hlavně, aby mi drželo zdravíčko,“ dodal velezkušený fotbalista. „Kde se to číslo zastaví, to se uvidí.“