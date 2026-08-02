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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Bohemians - Hradec 0:0, hosté ve formě, vyhrají i čtvrtý zápas sezony?

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Sledujeme online   17:04aktualizováno  17:31

Vojtěch Smrž z Bohemians (vlevo) a Matěj Valenta z Hradce Králové | foto: ČTK

Jeden se trápí, druhý je v euforii po povedeném startu do sezony. Fotbalisté Bohemians v druhém kole první ligy hostí rozjetý Hradec Králové, duel můžete od 17.30 sledovat v online reportáži.

Bohemians po nepříliš povedené přípravě vstoupili do nové sezony porážkou v Teplicích.

Jejich protivníkem je tým, který má za sebou tři vítězství: ovládl východočeské derby proti Pardubicím a především dvakrát porazil Tromsö v předkole Evropské ligy.

Čtvrteční večer po výhře 3:1 přinesl hráčům, trenérům i fanouškům spoustu radosti.

Ale pozor, už ve čtvrtek je čeká úvodní souboj 3. předkola proti slavnému Besiktasi Istanbul. Projeví se to na přístupu proti Bohemians?

Chance Liga 2026/2027
2. 8. 2026 17:30
Zápas probíhá
Bohemians : Hradec Kr. 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, V. Smrž, B. Sakala, D. Javorček - R. Květ, V. Pilař, L. Almási
Sestavy:
A. Zadražil - F. Čech, T. Petrášek, F. Čihák - J. Kučera, V. Darida, M. Valenta, D. Horák - D. Trubač, T. Slončík, O. Mihálik
Náhradníci:
O. Mikuda, M. Banda, J. Vondra, D. Vala, J. Kovařík, M. Reichl, J. Matoušek, J. Šiman, D. Heidenreich, Š. Černý, V. Zeman
Náhradníci:
M. Regža, E. Fernandes Neto, A. Umar, S. Dancák, M. van Buren, L. Kubr, M. Vágner, P. Vízek, J. Uhrinčať, D. Ludvíček, J. Hodek
Žluté karty:
Žluté karty:
22. F. Čihák
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
2. FK TepliceTeplice 2 2 0 0 4:1 6
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 2 1 1 0 6:4 4
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 2 1 1 0 4:2 4
5. FC Slovan LiberecLiberec 2 1 0 1 3:2 3
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 2:1 3
7. FK JablonecJablonec 1 1 0 0 2:1 3
8. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:4 3
9. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
10. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
11. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 1 1 2:4 1
13. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
14. FK PardubicePardubice 1 0 0 1 1:2 0
15. Bohemians Praha 1905Bohemians 1 0 0 1 1:3 0
16. FC ZlínZlín 2 0 0 2 1:4 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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