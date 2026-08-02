ONLINE: Bohemians - Hradec 0:0, hosté ve formě, vyhrají i čtvrtý zápas sezony?

Bohemians po nepříliš povedené přípravě vstoupili do nové sezony porážkou v Teplicích.
Jejich protivníkem je tým, který má za sebou tři vítězství: ovládl východočeské derby proti Pardubicím a především dvakrát porazil Tromsö v předkole Evropské ligy.
Čtvrteční večer po výhře 3:1 přinesl hráčům, trenérům i fanouškům spoustu radosti.
Ale pozor, už ve čtvrtek je čeká úvodní souboj 3. předkola proti slavnému Besiktasi Istanbul. Projeví se to na přístupu proti Bohemians?
T. Frühwald - M. Havel, D. Lischka, M. Kadlec - P. Mirvald, V. Smrž, B. Sakala, D. Javorček - R. Květ, V. Pilař, L. Almási
A. Zadražil - F. Čech, T. Petrášek, F. Čihák - J. Kučera, V. Darida, M. Valenta, D. Horák - D. Trubač, T. Slončík, O. Mihálik
O. Mikuda, M. Banda, J. Vondra, D. Vala, J. Kovařík, M. Reichl, J. Matoušek, J. Šiman, D. Heidenreich, Š. Černý, V. Zeman
M. Regža, E. Fernandes Neto, A. Umar, S. Dancák, M. van Buren, L. Kubr, M. Vágner, P. Vízek, J. Uhrinčať, D. Ludvíček, J. Hodek
22. F. Čihák