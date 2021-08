Vysvobodila nás penalta, obratu si cením, řekl Klusáček po první výhře

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Jeho svěřenci nakonec i díky dvěma penaltám Jana Chramosty přestříleli Teplice 4:2 a slaví první výhru v ročníku.

Po remízách s Hradcem, Jabloncem a Spartou zdvojnásobili počet bodů. A hlavně: před reprezentační přestávkou si spravili chuť po „venkovním“ krachu s Pardubicemi z minulého kola.

„Ale v prvním poločase byl průběh podobný,“ začal hodnocení trenér Bohemians. „Měli jsme herní převahu, nicméně soupeř v jedné z prvních akcí měl velkou šanci a pak hned dal gól. Naše hra byla pořád jen v poli, nedostali jsme se ke střele, bylo to takové platonické. Vysvobodil nás až pokutový kop a následně jsme před poločasem dokázali po rohovém kopu otočit. Řeknu, trochu šťastně.“

Co ve druhém poločase?

Chtěli jsme udržet aktivitu a z penalty, kterou jsem neviděl a nedokážu posoudit, jsme navýšili na tři jedna. Pak jsme to mohli v klidu dohrát. Nicméně po vystřídání jsme brzo ztráceli balony a Teplice hrály de facto jen u nás na půlce. Ale máme tři body a cením si toho, že jsme zápas dokázali otočit.

K penaltám: tradičnější exekutoři na hřišti nebyli. Podle čeho jste hráče vybíral?

Na penaltu byli určení Chramosta a Květ. Vzal to na sebe Honza Chramosta a proměnil obě dvě. To je trochu nezvyk z minulé sezony.

Pamatujete, že by někdy Bohemians kopali během jednoho zápasu dvě penalty?

Nevzpomínám si.

Zvítězili jste 4:2, navíc poprvé v sezoně. Bylo to už klíčový zápas?

Já se na to takhle nedívám. Pořád poslouchám, že musíme vyhrát. Ne. Já říkám, - i hráčům - že chceme vyhrát. Páté, šesté, sedmé kolo nejsou klíčové zápasy pro průběh sezony. Samozřejmě, tři body jsme potřebovali. Na druhou stranu je zbytečné na sebe dělat větší tlak, než jak ta situace vypadá v reálu.

Jaké byly vaše pokyny, když jste od teplického Jakuba Mareše inkasovali?

Přeskupili jsme řady. Přehodili jsme to do tříobráncového systému, snažili jsme se tam dostat ze stran, ale nenavázali jsme dobrým centrem. Byla to jen změna rozestavení a větší aktivita do pokutového území. Mám pocit, že penalta byla po naší první střele na bránu. Tam máme určitý handicap, hra je sterilní a hrozně se nadřeme, abychom si nějakou příležitost vytvořili. Ve druhém poločase už to bylo lepší. Tam jsme měli brejky a snažili jsme se navýšit na 4:1, což se ani Bartkovi, ani Keitovi nepovedlo.

Bylo třeba hráče nějak motivovat o přestávce? Nebo byli tím obratem namotivovaní sami?

Ani bych neřekl, že je bylo třeba motivovat. V tomhle ohledu nám pomohl příchod Dana Krcha. On je vítězný typ. Je to hráč, který dokáže tým povzbudit a vyhecovat na hřišti. Spíš jsme se snažili zklidnit ve finální části, abychom udrželi aktivitu.

Když už zmiňujete Daniela Krcha, jak se vám líbil jeho výkon? Poprvé v sezoně hrál od začátku.

Patřil k nejlepším hráčům, navíc se mu podařilo dát branku. Nelze to hodnotit jinak, než pozitivně. Dostal se na hřiště i díky zraněním, která nás teď pronásledují. Z tohohle pohledu se těšíme na repre pauzu, že se nám to trochu uzdraví. Absencí už je hodně a malinko se nám to promítá do konkurence na hřišti.

Jak to vlastně s marody Jiřím Bederkou, Davidem Puškáčem a Janem Kovaříkem vypadá?

Doufám, že dva z nich budou za dva týdny k dispozici. Jsou to taková nečitelná zranění, takže ukáže čas.

Plánujete o reprezentační přestávce ještě nějaké pohyby v kádru?

Bavíme se o odchodu Pavla Osmančíka, který by potřeboval hrát, takže řešíme hostování. Směrem dovnitř máme jedno vyhlídnuté jméno. Není to úplně akutní, ale je to jméno, o které se zajímáme. Uvidíme, jak to dopadne.