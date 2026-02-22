ONLINE: Bohemians - Dukla, souboj o záchranu, kdo zlomí černou sérii?

Bohemians se minulý týden vítězstvím na stadionu předposledního Slovácka dostali z nesnází. A pokud by dokázali zdolat i poslední Duklu, hodně by se jim ulevilo. Na příčku znamenající přímý sestup by měli jedenáctibodový náskok.
Bohemians jsou však nejhorším týmem doma, na svém stadionu prohráli čtyřikrát za sebou, z posledních sedmi zápasů tam vytěžili jen dva body za remízy.
Dukla před týdnem vyměnila trenéra, ale při premiéře Pavla Šustra byla proti Zlínu ráda za bezbrankovou remízu. Na výhru čeká už devět zápasů, naposled se radovala v říjnu proti Slovácku. Ve třech zápase jara ještě neskórovala.
T. Frühwald - L. Hůlka, D. Lischka, M. Kadlec - P. Kareem, B. Sakala, V. Smrž, M. Havel - A. Čermák, J. Matoušek, M. Ristovski
H. Bačkovský - D. Hašek, M. Traore, E. Hunal, L. Penxa - M. Hanousek, P. Gaszczyk, M. Černák, M. Čermák, D. Gilbert - K. Milla
O. Mikuda, G. Sosseh, R. Hrubý, J. Kovařík, A. Júsuf, M. Reichl, V. Drchal, D. Vala, O. Kukučka, P. Mirvald
D. Velasquez, M. Žitný, R. Matrevičs, B. Diallo, M. Kroupa, D. Kreiker, M. Purzitidis, B. Unušič