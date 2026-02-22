Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Bohemians - Dukla, souboj o záchranu, kdo zlomí černou sérii?

Autor: ,
Sledujeme online   12:30
Fotbalisté Bohemians v malém pražském derby hostí Duklu. Pro oba jde o stěžejní zápas v boji o záchranu. Duel 23. kola Chance ligy můžete od 13.00 sledovat v online reportáži.

Václav Drchal z Bohemians přepadává přes Murise Mešanoviče z Dukly v ligovém utkání. | foto: ČTK

Bohemians se minulý týden vítězstvím na stadionu předposledního Slovácka dostali z nesnází. A pokud by dokázali zdolat i poslední Duklu, hodně by se jim ulevilo. Na příčku znamenající přímý sestup by měli jedenáctibodový náskok.

Bohemians jsou však nejhorším týmem doma, na svém stadionu prohráli čtyřikrát za sebou, z posledních sedmi zápasů tam vytěžili jen dva body za remízy.

Dukla před týdnem vyměnila trenéra, ale při premiéře Pavla Šustra byla proti Zlínu ráda za bezbrankovou remízu. Na výhru čeká už devět zápasů, naposled se radovala v říjnu proti Slovácku. Ve třech zápase jara ještě neskórovala.

Chance Liga 2025/2026
22. 2. 2026 13:00
Bohemians : Dukla 0 : 0
()
Sestavy:
T. Frühwald - L. Hůlka, D. Lischka, M. Kadlec - P. Kareem, B. Sakala, V. Smrž, M. Havel - A. Čermák, J. Matoušek, M. Ristovski
Sestavy:
H. Bačkovský - D. Hašek, M. Traore, E. Hunal, L. Penxa - M. Hanousek, P. Gaszczyk, M. Černák, M. Čermák, D. Gilbert - K. Milla
Náhradníci:
O. Mikuda, G. Sosseh, R. Hrubý, J. Kovařík, A. Júsuf, M. Reichl, V. Drchal, D. Vala, O. Kukučka, P. Mirvald
Náhradníci:
D. Velasquez, M. Žitný, R. Matrevičs, B. Diallo, M. Kroupa, D. Kreiker, M. Purzitidis, B. Unušič
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 23 16 7 0 50:18 55
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
15. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Fotbalisté Bohemians v malém pražském derby hostí Duklu. Pro oba jde o stěžejní zápas v boji o záchranu. Duel 23. kola Chance ligy můžete od 13.00 sledovat v online reportáži.

