Bohemians - Slovácko 0:1, červená karta i zásahy videa. Hosté náskok udrželi

Už se na stadionu v Ďolíčku slavilo, vypadalo to, že se domácí vrátí do hry pár sekund poté, co hostující Cicilia viděl červenou kartu za naprosto zbytečný zákrok loktem do obličeje při útočné standardce, který detekoval videorozhodčí Kocourek.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Kovařík na druhé straně během minuty poslal míč do sítě, jenže gól neplatil kvůli ofsajdu, jenž odhalil rovněž sudí u obrazovky.

Domácí diváky pak usadil zpět hluboko do sedaček hlavní arbitr Pechanec, který po zákroku Hybše na Jurošku nařídil pokutový kop na druhé straně.

A to vše během závěrečných čtyř minut základní hrací doby.

Horskou dráhu emocí ještě umocnil další verdikt videorozhodčího, který doporučil původní penaltu odvolat.

Nastavovalo se osm minut, stav 0:1 pro Slovácko. Divoký závěr včetně utažené Hůlkovy rány, kterou hlavou vytěsnil Daníček, nakonec nezměnil nic na tom, co se událo během první půle.

Dlouho se totiž zdálo, že se diváci snad žádného gólu nedočkají a zopakuje se představení z letošního května, kdy se v posledním nadstavbovém kole oba celky střetly naposledy a byla z toho právě bezbranková remíza.

Vše změnilo až nastavení prvního poločasu a další nepovedený závěr domácích, kteří opět inkasovali před odchodem do kabin. A opět kvůli nepozornosti.

Havlíkův přízemní centr z rohu totiž našel úplně volného Kadlece, jehož pokus z první ještě vytěsnil brankář Reichl. Jenže na dorážejícího Hofmanna na zadní tyči už byl krátký. Stoper Hůlka jen bezmocně ukročil a věděl, že všechny do té doby nadějné příležitosti vyjdou vniveč.

Přitom to byli domácí, kdo se v závěrečných minutách první půle mohli radovat. V obří příležitosti selhal Hůlka, který technicky neuspěl. Nebo dorážející Jindřišek, který před prázdnou bránou trefil blokujícího obránce. A ještě hůř si vedl Puškáč, jenž volný prostor brány vedle gólmana Heči netrefil hlavou vůbec.

Ani hosté však nezaháleli, dokonce byli aktivnější, drželi častěji míč a neuchylovali se k tolika bezhlavým nákopům jako jejich protivníci. Těm dělalo často problém založit útok po náhlém zisku balonu. Dlouhé oblouky pak sbíralo silné trio Kadlec, Daníček a Hofmann.

Stoprocentní šanci spálil Kim, kterého šikovnou průnikovou přihrávkou vybídl Reinberk, hostující rychlonohý útočník ale tváří v tvář Reichlovi úplně propadl.

Na oba zmíněné fotbalisty se upřely všechny zraky ještě jednou, když se společně nešikovně nachomýtli v souboji o míč a nepříjemně se srazili. Rozhodčí neotálel a ihned povolal na hřiště lékaře. Otřesený Reinberk pak trávník opustil na nosítkách.

Momentka z utkání Bohemians - Slovácko.

Hra na několik minut přišla o tempo a hosté místo Reinberka povolali Sinjavského. A byl to právě estonský šikula, kdo udržel míč v hřišti, načež hosté získali onen klíčový roh.

Hned v úvodu druhé půle domácí prostřídali. Vyměnili celou záložní řadu a na hrot si stoupl Necid, který v den utkání oslavil čtyřiatřicáté narozeniny.

A zdálo se, že tah kouči Veselému vyšel. Domácí na chvíli zmáčkli Slovácko ve vápně, točili se kolem a zahrávali několik nebezpečných rohů. Jenže nic, co by přímo ohrozilo gólmana Heču. Až na dalekou ránu Köstla, který si míč zkrotil několika efektními nožičkami a pak ze vzduchu vypálil. Trefil však pouze brankářovy rukavice.

Pomalu se hosté osmělili, zvykli si na nové hráče soupeře a začali také podnikat útočné výpady. Sám na brankáře Reichla upaloval z pravé strany Juroška, udělal kličku, jenže domácí gólman se ještě dokázal natáhnout a jeho pokus zlikvidovat.

Když se hosté dostali na prahu šestaosmdesáté minuty ke standardce, nevybíravě atakoval soupeře Cicilia, čímž spustil tak nervy drásající závěr.