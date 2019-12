Bohemians chtějí posily ze Sparty a Slavie. Odchází Havel, přijde útočník?

„Máme štěstí v tom, že soupeři pod námi prakticky nebodují. Když jsem přicházel, tak byl odstup dvoubodový, teď se trošku zvětšil, ale rozhodně nejsem spokojený, protože naším cílem je prát se o střední skupinu a ta nám utíká. Aspoň že jsme remízou udrželi desátou Olomouc, ale chtěl jsem vyhrát.“



To se na hřišti soupeřů nepodařilo klokanům ani jednou za celý podzim, venku získali jen dva body ze dvaceti posbíraných. „To si zhodnotíme mezi sebou,“ povídá záložník Milan Havel. „Až na poslední zápas s Ostravou, jsme doma udělali hodně bodů. Za to jsme rádi, protože fanoušci si to zaslouží. Ale jezdí jich i hodně ven a venku jsme udělali málo bodů. Mohlo jich být o čtyři víc a hodnotilo by se to úplně jinak.“

Brankář Patrik Le Giang kývne: „Vždy může být víc bodů. V některých zápasech jsme na víc měli.“

Důvod? Klusáček ho vidí především v absenci střelce. „S produktivitou bojujeme. Priorita je přivést útočníka, který branky bude dávat,“ plánuje posílení.

Havel se vrací do Plzně

Tím spíš, že Havel se z hostování vrací do Plzně porvat se o místo pod novým koučem. „Je to oslabení. Dal tři branky, ale přináší i kvalitu do hry. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ nechává Klusáček dveře od šatny Havlovi otevřené.

Jemu samotnému restart v Ďolíčku prospěl. „Neříkal bych tomu úplný restart. Beru to jako správný krok. Chtěl jsem hrát, to se splnilo. Chtěl jsem Bohemce víc pomoct, gólů mohlo být víc, to mě mrzí. Do šancí jsem se dostával. Dát o tři góly víc, bylo by to i bodově znát,“ ohlíží se Havel.

Posily budou Bohemians vyhlížet rovněž z hráčů, kteří neuspějí v pražských S. „Je to varianta. Výhoda Bohemky je, že je pražský klub a řada hráčů si vybere, když má možnost, zůstat v Praze než někam dojíždět,“ těší Klusáčka.

I na jaře se bude spoléhat na Le Gianga, novou brankářskou jedničku. „Z osobního hlediska jsem velmi vděčný, že mohu stát v bráně. Za rok jsem absolvoval tři operace. Jen mě to posílilo,“ říká slovenský gólman vietnamského původu.

Posílit však bude potřebovat celá Bohemka. Jinak desítku těžko dohoní.