„Strašně si toho vážíme,“ zdůraznil Kováč. Plzeňští zvládli utkání tabulkových sousedů, před téměř vyprodaným Ďolíčkem se hrál atraktivní a vyrovnaný zápas s vypjatým koncem.
Viktoria bodovala potřetí za sebou, tentokrát navíc naplno, což trenéra Kováče na tiskové konferenci viditelně těšilo.
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Bohemians - Plzeň 1:2, smůla domácích, dali si vlastní gól a v závěru trefili břevno
Jak náročné utkání to bylo?
Samozřejmě Bohemka hrála dobře, má kvalitu, takže o to víc jsem rád, že jsme to zvládli. Byl to těžký, dobrý zápas. Ale měli jsme ho rozhodnout dřív, měli jsme šance. Možná když šel Adu sám na bránu, tak jsme to mohli už vyřešit. A nakonec měli ještě onu standardku v devadesáté páté minutě a z toho byl míč na lajně. Proto jsem moc rád, že jsme to dotáhli a máme tři body.
To zrovna Čermák trefil břevno.
No právě! Předtím jsme při vedení vypadli z koncentrace. Teď nevím, Filip Prebsl tam s Denisem Vavrem byli daleko od sebe, ale dostat gól hned po vstřelené brance na Bohemce je prostě špatně. Nakonec jsme to tam ještě dotlačili, takže zaplaťpánbůh. Náročné, těžké utkání, kdy jsme se těšili na finální hvizd, fakt se nám ulevilo.
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Co se stalo po hodině hry, kdy jste diktovali tempo? Proč bylo následných třicet minut tolik nahoru dolů?
Je to hlavně o sebevědomí a kontrole hry. Sami vidíte, že je velmi náročné dohrát jakýkoli zápas v naší vyrovnané lize bez nějakého problému, je to velmi složité. Nakonec jsme to dotáhli, ale ten problém byl jednoznačně gól na 1:1, tam jsme ztratili koncentraci.
Jak těžko byste kousal remízu po takovém faulu nefaulu?
Byl to spíš takový nefaul. Podle mě to vůbec nebyl faul na takovou standardní situaci. Je odvážné to takhle písknout v páté minutě nastavení. Takže jsme se modlili, abychom nevypadali jako blbci, ale bohudík to dopadlo.
Filip Prebsl o utkání na Bohemians
„Shodilo nás především to, že jsme hned po vstřeleném gólu inkasovali. To vždycky týmu nějakým způsobem ublíží. A o to víc jsem zase rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ řekl plzeňský obránce.
Adu sice patřil herně k nejlepším hráčům, ale v koncovce se mu tentokrát nedařilo, budete mu to vyčítat?
Vyčítat... On to ví sám. Pracuje teď daleko líp pro tým a je hrozně platný. Dobré je, že se do šancí dostává a je škoda, že je neproměňuje. Musí dál pracovat a ty góly přijdou.
Proč jste se rozhodl zařadit Denise Vavra do základní sestavy?
Protože Sampson Dweh dorazil z reprezentačního srazu Libérie teprve ve čtvrtek a měl za sebou jenom jeden trénink, navíc odehrál oba zápasy v národním týmu. Denis vypadá dobře, hodně dřel, i kvůli tomu nebyl na repre, aby ten složitý začátek dohnal. Zápas zvládl velmi dobře.
Jak těžké je tvořit kádr, když musíte tři zdravé hráče nechat doma, včetně Tomáše Ladry?
Je to samozřejmě složité, ale nějak jsme se rozhodnout museli. Tomáš je specifické rozhodnutí, ale to není potřeba řešit. Pro trenéra je to těžké, na druhou stranu jsme rádi, že hráče máme zdravé. Díváme se také na typologii zápasu, kdo se nám víc hodí.