Zlatý bod, tým má potenciál i charakter. Kouč Střihavka po ligové premiéře

Nahradil odvolaného Jiřího Saňáka, po němž zdědil mužstvo na předposlední příčce tabulky, navíc se čtyřmi porážkami v zádech.

Sám má přitom zkušenosti jen z nižších soutěží. Začínal u slávistické mládeže, odkud se propracoval do béčka, které letos vytáhl ze třetí ligy do druhé. A teď si poprvé vyzkoušel, jaké to je koučovat i v té první.

„Je to úplně jiný. Pozornost médií, stadion, fanoušci, k tomu Bohemka, která získala v posledních třech zápasech sedm bodů z devíti, takže těžký soupeř,“ sypal pak ze sebe Střihavka.

Byl jste nervózní?

Nebyl, naopak jsem se těšil. Mám nějaké zkušenosti z hráčské i trenérské kariéry, ale tohle je samozřejmě něco úplně jiného. Možná ke konci, kdy docházely klukům síly, jsem cítil, že to může být problém. Ale nakonec jsme to dohráli. Mám radost, že to takhle dopadlo.

Jak zápas hodnotíte?

Odehráli jsme ho velmi dobře v defenzivě, smekám před kluky klobouk. U některých hráčů vidím velké rezervy v kondiční připravenosti, protože od začátku druhé půle šlapali vodu. Na tom musíme zapracovat. Bohemka hrála jednoduše a přímočaře, měla několik závarů a velkých šancí. Měli jsme potřebné štěstí, ale na druhou stranu i my jsme měli pár zajímavých situací. Tým má velký potenciál a charakter, o což se budeme opírat. Ale je to důležitý bod z venku, pro nás má cenu zlata.

Takže největším problémem mužstva je momentálně fyzická příprava?

U některých. Někteří hráči se cítili dobře a šlapali celých devadesát minut, ale některým tam něco chybí. Možná to je tím, že neměli takové vytížení, ale teď musíme zapojit všechny, protože potřebujeme široký kádr, kdyby se někdo zranil.

Pardubice pod vaším vedením udrželi svou vůbec první nulu v aktuálním ročníku. Čím to? Změnil jste něco v defenzivě?

Moc jsem toho nezměnil. Výhoda byla, že předchozí realizační tým používal rozestavení 4-2-3-1, které mám rád. Kluci jsou navíc vnímaví, takže jsme si na tréninku ukázali několik variant, jak bránit, protože Bohemka hodně střídá formace a presink je kvůli tomu složitější. Kluci ale reagovali skvěle. Snažil jsem se spíš o to, aby kluci jeli nadoraz, hráli ve vysoké intenzitě a jsem rád, že jsme to urvali.

Překvapil jste nasazením útočníka Tomáše Zlatohlávka do středu pole. Chtěl jste tím soupeře zaskočit?

Dovedly nás k tomu okolnosti. Hodně hráčů je mimo, spousta je po vážných zraněních, někteří by pořád měli spíš dohánět kondici než hrát. Zlatan to zvládl fantasticky, ale budu se opakovat, kondičně má i on na čem pracovat.

Takže to byla nouzová situace a příště už se vrátí na hrot?

Nouzová situace úplně ne. Počítáme s ním i na jiné pozice, může hrát i desítku nebo ve dvojici na hrotu, kdybychom měli v budoucnu rozestavení. Ale viděli jste na hrotu Yahayu, to je něco neskutečnýho, strašně důležitý hráč. Má mezery v technických aspektech, ale jeho přínos do mezihry nebo při standardních situacích je neuvěřitelný. Jen ho musíme vybrousit.

Příště vás čeká Jablonec, pak reprezentační přestávka. Jaké máte v nejbližších týdnech cíle?

Chceme v co nejkratší době vštípit klukům naše myšlenky, které si přinášíme nejenom ze Slavie. Chceme, aby tým byl ucelený a výkon byl založený na intenzitě a kombinaci. Abychom zvládali vyjíždět z těžkých situacích a bylo vidět, že do toho klukům nechtělo dneska úplně nesedělo, protože Bohemians ostře presují a mají rychlé hráči. Někdy mohli hrát konstruktivně, ale tolik se do toho nepouští. Věřím, že rychle naberou sebevědomí a dostaneme do nich ten náš fotbal, na který se bude dobře dívat a přinese nám výsledky.