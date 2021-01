Kluci dostali céres. Byl jsem zděšený, přiznal kouč. Pomůže to Opavě?

„To, že jsou naši trenéři mimo, je nešťastné, ale celou dobu jsme s nimi v kontaktu,“ uvedl opavský útočník Tomáš Čvančara. „Není to větší problém, víme, co hrát.“

Bohemians vs. Opava Online reportáž v neděli od 16 hodin

Chce to jen konečně zabrat.

Trenér Kováč hráče na dálku i seřval po minulé prohře 1:4 v Olomouci. „Kluci dostali céres, takže doufám, že ke středečnímu utkání přistoupí úplně jinak a odvezeme si nějaké body,“ vzkázal Radoslav Kováč. „Blbě bráníme a nedáváme góly, strádáme v obou směrech. Tohle musíme jednoznačně zlepšit. Z utkání v Olomouci jsem byl bez legrace zděšený.“

Selhání ho mrzelo o to více, že z výkonů týmu v předešlých dvou zápasech měl dobrý pocit. Jak tedy uspět proti Bohemians Praha 1905? „Očekávám hodně bojovný a urputný zápas. Bude to o prvním gólu,“ předpovídá kouč. Upozornil, že soupeř také neprožívá zrovna dobré období.

Opavským bude mimo jiné chybět středopolař Christ Tiéhi, jehož rozhodčí minule po dvou žlutých kartách vyloučil.

„Pro nás je to klíčový hráč, ale doufám, že ho dokážeme nahradit,“ řekl Kováč. „Nechal se hloupě vyloučit. Byla to absolutní stupidita. Mluvil jsem s ním a vzal to velmi dobře, za což jsem rád, protože Christ je charakterově velmi dobře nastavený.“