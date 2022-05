Veselý: Konec dobrý, všechno dobré. Jindřiškovi kariéru končit nehodlá

„Konec dobrý, všechno dobré. Tyhle dva zápasy byly to nejtěžší, co jsem v pozici trenéra zažil. Doufám, že už to nebudu muset absolvovat,“ oddychl si Veselý na tiskové konferenci po domácím vítězství 2:0, které zařídili Köstl a Chramosta.

„Nešlo o mojí osobu, ale o Bohemku, hráče a hlavně skvělé fanoušky. Cítil jsem obrovskou zodpovědnost. Nedovedu si představit, že bych tu seděl, kdybychom sestoupili,“ pokračoval Veselý.

K mužstvu se připojil v lednu jako asistent Luďka Klusáčka, který ovšem na lavičce Bohemians v březnu skončil. Na Veselém poté bylo vyburcovat hráče k záchraně v lize, což až v baráži nakonec podařilo.

„Leccos nám to ukázalo, byli jsme v klinické smrti. Ale ukázalo se, jaký mají hráči charakter, ve většině případů pozitivní,“ chválil Veselý. Vyzdvihl zejména přístup 41letého kapitána Josefa Jindřiška.

„Za mě patřil k nejlepším hráčům utkání. Tolikrát už Bohemku zachránil. I proto jsem ho do zápasu dával. Je to skutečný kapitán. Nebylo pro něj jednoduché, a vlastně ani pro mě, když jsem ho v prvním zápase v Opavě musel nechat na lavičce. Ukázal se jako týmový hráč - nebylo mu to jedno, ale akceptoval to,“ řekl na adresu rekordmana v počtu prvoligových startů v dresu Bohemians.

Oba pojí i to, že svou budoucnost u Botiče ještě nemají vyřešenou. A než měl vršovický klub jistotu záchrany, ani se o ní bavit nehodlali.

„Nechtěl jsem to řešit před měsícem. Nejdřív bylo třeba se zachránit. Až pak si půjdeme sednout s panem majitelem a probereme to,“ uvedl Jindřišek, kterému kontrakt vyprší v červenci.

To ostatně čeká i Veselého, který se také do jednání o nové smlouvy nehrnul.

„Před začátkem baráže mi bylo nabídnuto pokračování. Já to v tu chvíli nechtěl řešit, ale jestli je zájem klubu, asi se dohodneme. Už když jsem pozici hlavního trenéra přijímal, nic se pro mě neměnilo - fungoval jsem na stejnou smlouvu. Ta se měnila jen administrativně,“ řekl Veselý.

A bude nadále počítat i s Jindřiškem?

„Nechám to na Pepovi. Nejsem ten, kdo by mu končil kariéru. Je natolik soudnej, že když se na to bude cítit, bude tu s náma,“ má jasno trenér.

„Chuť mám, cítím se dobře, mladším klukům pořád stačím. Možná je ještě budu prohánět. Jasno chci mít co nejdřív,“ dodal Jindřišek.