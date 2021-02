Do písečné války půjde Olomouc bez Housky, Gonzáleze, Hubníka i Vepřeka

Nejhůř se trenérovi Radoslavu Látalovi bude nahrazovat González, který se v jarní části rozehrál do skvělé formy a s Houskou rozjížděl většinu akcí Sigmy. V posledních třech kolech skóroval čtyřikrát, a to ještě proti Spartě neproměnil penaltu. V týdnu pak přidal asistenci v poháru proti Domažlicím.

Do druhé půle Látal poprvé nasadil posily - záložníky Mihalíka a Slaměnu. První jmenovaný by na levém křídle mohl zítra nastoupit do začátku. Větší dilema pro Látala bude zřejmě uprostřed obrany. Vedle Beneše by místo Hubníka postavil bez váhání Poulola, jenže tomu se vůbec nevydařil zápas s třetiligovými Domažlicemi, takže ve hře je i zasunutí středopolaře Greššáka.

Další starostí je psychika týmu, která utrpěla šrám po skličující porážce 2:3 se Spartou, jež o obratu z 0:2 rozhodla druhou proměněnou penaltou v nastaveném čase. „Psychikou hráčů se zabýváme, protože výsledek se Spartou byl malý šok,“ řekl klubovému webu olomoucký asistent trenéra Jiří Neček. „Proti Spartě jsme ale předvedli dobrý výkon, z chyb se musíme poučit,“ doplnil brankář Aleš Mandous.

Bohemians vs. Olomouc Online reportáž v neděli od 14 hodin

Třetí starostí je stav hřiště v Ďolíčku, na kterém hrávají v azylu také Pardubice. Sigma se chystá na písečnou válku s dvanáctými klokany. „Hřiště dostává v tomto počasí zabrat, nebude v dobrém stavu. Terén je ale pro obě mužstva stejný a nemůžeme se na to vymlouvat. Trénujeme v minus deseti stupních, kluci si už na to musí zvyknout, i když jsme více kombinační tým,“ podotkl Neček. „Očekávám zápas o soubojích, bude méně přihrávek,“ tuší Mandous.