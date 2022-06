Bohemians mění výrobce dresů, Ďolíček se má rekonstruovat „za pochodu“

Když ve středu ráno fotbalisté Bohemians nastoupí k fyzickým testům na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, budou už oděni v novém.

Může za to i změna dodavatele sportovního vybavení. Výběrové řízení vyhrála společnost SportFotbal.

„O Bohemku jsme usilovali už dříve. Záměr byl jasný: také sídlíme ve Vršovicích, jsme blízko sobě a Bohemka pro nás byl vždy klub s velkou tradicí, historií a velkým potenciálem v mládeži a skvělými fanoušky. Zapojili jsme se do řízení a teď tady sedím, protože jsme ho vyhráli,“ usmíval se majitel David Hrubý.

Na dresy pražského klubu se vrací vodorovné pruhy, kterých ubylo a nabraly na tloušťce. S hlavním sponzorem se podařilo vyjednat bílou variantu loga a trikot díky tomu bude kompletně zelenobílý.

„Vypadají trochu jinak, než jsme byli zvyklí. Doufejme, že nám přinesou štěstí,“ usmál se kapitán Josef Jindřišek, který v 41 letech bude pokračovat.

Na rukáv přibylo logo Nadačního fondu Bohemians a vzadu na krku, kde bývalo motto z hymny „Klokani bojují, kopanou milují“, je nyní hashtag BOHEMKADOTOHO.

„V průběhu sezony ho budeme komunikovat ve všech výstupech na sociálních sítích, online přenosu... Fanoušci mohou tímto hashtagem také přispívat a zapojit se,“ přiblížil mluvčí klubu Petr Koukal.

Druhá sada dresů je kompletně černá a Bohemians ji plánují využívat jen v případech, kdy jim pravidla nedovolí obléknout se do zelenobílé. „Sada je vyloženě rezervní. Černou jsme zvolili proto, že s ní nemáme kolizi s potenciálními soupeři,“ doplnil Koukal.

Rekonstrukce? Ani na minutu Ďolíček neopustíme

Kromě nových dresů se fanoušci vršovického klubu mohou těšit na plánovanou rekonstrukci stadionu. Vyhlášení architektonické soutěže připadá na 31. srpna.

Jako první plánuje klub namontovat tribunu za bránu u Vršovické ulice, ačkoliv ještě není jasné, jak bude stadion nakonec vypadat.

Ďolíček Fest Bohemians pořádají hudební festival Vršovický fotbalový klub v rámci oslav 90 let od otevření Dannerova stadionu naplánoval na sobotu 18. června od 14 do 22 hodin hudební festival, který vyvrcholí vystoupením známé kapely Eddie Stoilow. Vstupenky lze zakoupit za 99 korun v síti Ticketportal.

„Začít by se mělo rekonstrukcí v kotli domácích a v budoucnosti budeme potřebovat prostor pro naše fanoušky. Z hlediska postupu je to tak správně. Dali jsme si za cíl, že ani na minutu nechceme opustit Ďolíček,“ vysvětlil předseda představenstva Dariusz Jakubowicz.

A představa o novém provedení? Uzavřený stadion, kapacita minimálně osm tisíc a splnění podmínek pro základní skupiny evropských pohárů, potažmo reprezentačních zápasů juniorů a žen.

„Spoustu věcí jsme si vizualizovali, ale teď to nemáme pevně v rukách. Nicméně by se to mělo blížit té naší představě. Tribuna z ulice Sportovní bude problematická, protože je to úzké místo. Jsem zvědavý, jak se s tím architekti popasují,“ dodal Jakubowicz.

Co se sportovního hlediska týče, očekává zlepšení. Bohemians se v lize totiž zachránili až v baráži s Opavou. „Jsme velmi nespokojení, analyzujeme příčiny. Uděláme vše proto, abychom se do té pozice nedostali. Cílem je hrát prostředek tabulky, to je v silách Bohemky,“ poznamenal Jakubowicz.

Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva fotbalových Bohemians

Přípravu na tu následující hráči zahájí - jak již bylo zmíněno - kondičními testy. Tým poté odcestuje na soustředění do Rakouska, kde ho čekají i přípravná utkání.

Změny v kádru Bohemians oznámí už tradičně na tiskové konferenci před začátkem nového ročníku. Už nyní se k týmu připojil Martin Hála z Olomouce, jedná se i o prodloužení působení Ondřeje Petráka, Jana Chramosty a Tomáše Necida, u něhož záleží také na rekonvalescenci po operaci kolene.

Z týmu, který dále povede kouč Jaroslav Veselý, naopak odešli Jan Vondra, Jiří Bederka a Michal Fulnek. Svolení hledat si nové angažmá dostali Ibrahim Keita či Michael Ugwu.