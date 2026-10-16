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Chance Liga 2026/2027

Bohemians musí znovu čekat na soupeře. Artis kvůli nemoci odložil sobotní duel

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  11:41

Aleš Čermák poslal Bohemians proti Mladé Boleslavi do vedení. | foto: ČTK

Ligová fotbalová asociace (LFA) odložila sobotní prvoligový duel mezi Artisem Brno a Bohemians 1905. Důvodem je hromadné onemocnění v kádru domácího celku i mezi členy realizačního týmu. Brněnský klub situaci doložil lékařskou zprávou, uvedla LFA. Náhradní termín stanoví asociace později.

Pražský tým už se v této sezoně jednou v podobné situaci ocitl. V srpnu proti Bohemians nemohla nastoupit kvůli zdravotním problémům Mladá Boleslav. Zápas se uskutečnil až tuto středu a zkompletoval tabulku, která bude po víkendovém programu 11. kola opět neúplná.

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V tomto ročníku nejvyšší soutěže jde už o šestý odložený zápas. Bohemians doma v původním termínu nehráli ani proti Jablonci, jenž si duel s Klokany i s Ostravou odložil kvůli účasti v předkolech evropských pohárů. Ze stejného důvodu si utkání 4. a 5. kola proti brněnské Zbrojovce a s Plzní nechal na později i Hradec Králové.

Vyjma duelu Bohemians s Mladou Boleslaví se všechny odložené zápasy uskutečnily v září.

Artis kvůli hromadnému onemocnění bezprostředně nenaváže na sobotní vítězství 4:2 v Hradci Králové, které bylo teprve jeho druhé v ligovém ročníku. Jeden ze dvou brněnských nováčků je v tabulce čtrnáctý. Bohemians po třech výhrách z minulých čtyř kol poskočili na devátou příčku.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 5 2 3 17:13 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 10 5 2 3 18:16 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 10 2 2 6 9:16 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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Aleš Čermák poslal Bohemians proti Mladé Boleslavi do vedení.

Ligová fotbalová asociace (LFA) odložila sobotní prvoligový duel mezi Artisem Brno a Bohemians 1905. Důvodem je hromadné onemocnění v kádru domácího celku i mezi členy realizačního týmu. Brněnský...

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