Bohemians musí znovu čekat na soupeře. Artis kvůli nemoci odložil sobotní duel

Pražský tým už se v této sezoně jednou v podobné situaci ocitl. V srpnu proti Bohemians nemohla nastoupit kvůli zdravotním problémům Mladá Boleslav. Zápas se uskutečnil až tuto středu a zkompletoval tabulku, která bude po víkendovém programu 11. kola opět neúplná.
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V tomto ročníku nejvyšší soutěže jde už o šestý odložený zápas. Bohemians doma v původním termínu nehráli ani proti Jablonci, jenž si duel s Klokany i s Ostravou odložil kvůli účasti v předkolech evropských pohárů. Ze stejného důvodu si utkání 4. a 5. kola proti brněnské Zbrojovce a s Plzní nechal na později i Hradec Králové.
Vyjma duelu Bohemians s Mladou Boleslaví se všechny odložené zápasy uskutečnily v září.
Artis kvůli hromadnému onemocnění bezprostředně nenaváže na sobotní vítězství 4:2 v Hradci Králové, které bylo teprve jeho druhé v ligovém ročníku. Jeden ze dvou brněnských nováčků je v tabulce čtrnáctý. Bohemians po třech výhrách z minulých čtyř kol poskočili na devátou příčku.