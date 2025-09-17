Chance Liga 2025/2026

Bohemians a Boleslav znají náhradní termín, odložený duel odehrají 22. října

Autor: ,
  16:40
Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi pražskými Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje ve středu 22. října od 18:30. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.
Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví gól v utkání s Teplicemi.

Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví gól v utkání s Teplicemi. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

V původním termínu 24. srpna se nehrálo kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. V aktuální sezoně nejvyšší soutěže to byl třetí odložený zápas. V prvních dvou případech byla důvodem účast týmů v evropských pohárech.

Nejprve se v normálním termínu nehrál duel Mladé Boleslaví s Plzní na žádost hostů. Zápas se uskutečnil 19. srpna a Viktoria v něm zvítězila jasně 5:0. O odklad úspěšně zažádala i Ostrava, její utkání v Pardubicích zatím náhradní termín nemá.

Baník navíc nedohrál ani domácí zápas 2. kola s Teplicemi, který byl po 25 minutách za stavu 1:0 pro Slezany přerušen kvůli nepříznivému počasí. Duel se dohraje ve středu od 17:00.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
17. září 2025  16:40

