Bohemians a Boleslav znají náhradní termín, odložený duel odehrají 22. října

V původním termínu 24. srpna se nehrálo kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. V aktuální sezoně nejvyšší soutěže to byl třetí odložený zápas. V prvních dvou případech byla důvodem účast týmů v evropských pohárech.
Nejprve se v normálním termínu nehrál duel Mladé Boleslaví s Plzní na žádost hostů. Zápas se uskutečnil 19. srpna a Viktoria v něm zvítězila jasně 5:0. O odklad úspěšně zažádala i Ostrava, její utkání v Pardubicích zatím náhradní termín nemá.
Baník navíc nedohrál ani domácí zápas 2. kola s Teplicemi, který byl po 25 minutách za stavu 1:0 pro Slezany přerušen kvůli nepříznivému počasí. Duel se dohraje ve středu od 17:00.