Klusáček k chybám, jež sebraly výhru: Druhý gól? Frustrující, smutný

Bohemians tak pět kol před koncem základní části neodskočili trojici pod nimi, nedotáhli se na jedenáctý Zlín blíž ke klidné prostřední skupině.

V Ďolíčku dvakrát přišli o vypracované vedení a na výhru čekají už čtyři zápasy. „Bereme bod, je to málo, ale pořád je to bod, no. Ale po tomhle průběhu je to zklamání, tak to prostě je,“ soukal ze sebe kouč.

Koho budete kárat za chyby?

U první branky šlo jednoznačně o chybu stoperů. Byli dva na jednoho, letěl za ně vcelku čitelný balon a byli tam pozdě, prohráli souboj. Přitom to musejí zvládnout, šlo o naprosto řešitelnou situaci.

Zdálo se mi, že jste po vedoucí gólu z páté minuty na chvíli vypadli z role a vedlo to k inkasování, čím si to vysvětlujete?

Chtěli jsme hrát něco trochu jiného a malinko si hru komplikovali. Následkem těžkého terénu přišlo několik ztrát a Boleslav nás tím přitlačila. My potřebovali hru zjednodušit, což se nestalo. Nicméně ta branka nevyplynula z tlaku, byl to jenom jednoduchý balon za obranu...

Máte vysvětlení druhého gólu?

Květ s Vaníčkem si ve vápně dávají přednost a místo toho, aby se třeba srazili a balon letěl bůh ví kam, to skončí tak, že má Smrž balon připravený k zakončení. Je smutné, že nějakých deset minut před koncem takto znegujeme veškeré naše úsilí a ztratíme výsledek.

Po dlouhé době mohli přijít diváci bez omezení, jak důležitá bude jejich podpora v boji o záchranu?

Myslím si, že nám to opravdu pomůže, protože hráči jsou v Ďolíčku jednoznačně silnější. Fanoušci jsou pověstní tím, že fandí do poslední chvíle. Pak nám někdy po zápase vynadají, což je ale někdy oprávněné a musíme to přijmout. Jsou náš dvanáctý hráč, povzbuzují nás, co to jde. Do konce základní části máme doma ještě tři zápasy, musíme toho využít.

Zmínil jste i náročný terén, který je na určitých místech snad i o zdraví. Přesto jste nasadil techničtější typy Berana s Vaníčkem, kterým trávník nemusel tolik vyhovovat. Proč?

V tom máte pravdu, je to hrozně měkké, hráči se do toho boří... Na jednu stranu jsou terény složité, na druhou to vadí hlavně kombinační hře. Individuálním akcím, když máte míč pod kontrolou v driblinku, běhu, už tolik ne. Oba jsou to pohybliví hráči a pravda je taková, že moc možností se sestavou jsme neměli. Bylo nás akorát. Přes deset lidí bylo mimo.

Kvůli trestům chyběli Hronek a Köstl, Fulnek nesměl hrát z dohody klubů, zbytek scházel kvůli zraněním?

Ano. Ve většině případů jde o daň za těžké terény, na kterých hrajeme a trénujeme.

Obránce Daniel Krch z Bohemians (vlevo) se snaží zblokovat gólovou střelu mladoboleslavského Tomáše Ladry.

A tak třeba Květ musel nastoupit nezvykle na levé straně zálohy.

Roman je schopný zahrát víc postů, docela dobře pracuje s prostorem. Rozhodovali jsme se mezi ním a Beranem, ale ten si s tím ještě neví tolik rady. Výběr byl, jak jsem zmínil, omezený, proto šel Roman do strany. Dřív tam občas hrával.

Hráli jste na čtyři vzadu, není tento systém pro tým výhodnější?

Vždy je potřeba vycházet i z toho, koho máte k dispozici. Pak je atributem hra soupeře. Nyní jsme se dvakrát rozhodli pro čtyři vzadu, protože jsme cítili, že se třemi vzadu to směrem dopředu bylo zatím na jaře málo. Proto jsme udělali změnu, abychom měli nahoře víc hráčů. Jsme ale připravení praktikovat obě varianty.