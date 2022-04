Tři zranění kvůli trávníku. Nemá ligové parametry, mračil se kouč Bohemians

V Ďolíčku to byla hlavně bitva. Fanoušky tak mohl potěšit alespoň bojovný výkon domácích.

„Tohle je DNA Bohemky. Fanoušci od nás očekávají, že budeme jezdit po zadku. My je chtěli vtáhnout do zápasu, aby byli naším dvanáctým hráčem. Diváci nás tlačili, fandili, je to obrovská pomoc,“ řekl Veselý na pozápasové tiskové konferenci.

„Kluci soupeře dostupovali a myslím, že jsme díky tomu Liberec přetlačili,“ dodal.

K atraktivitě duelu bohužel nepomohl ani trávník, který je kvůli brzkému startu jarní části ligy ve špatném stavu. Nepomáhá ani fakt, že na něm už druhou sezonu hrají domácí zápasy azylanti z Pardubic.

„Teď je lepší, než byl na začátku jara. Ale nemyslím si, že má parametry ligového hřiště. Lidi, co se o to starají, dělají co můžou, ale faktem je, že se nám jen kvůli tomu zranili tři hráči. Chramosta, který se teď vrátil, Kovařík a Bartek,“ řekl Veselý.

Do Bohemians přišel na Nový rok jako náhrada za asistenta Ericha Brabce. Před reprezentační přestávkou ale skončil hlavní trenér Luděk Klusáček a na bývalém kouči Chrudimi teď leží úkol zachránit Bohemians v první lize.

Tým vedl už před týdnem při remíze 1:1 v Karviné, další bod do tabulky získal i při své domácí premiéře proti Liberci.

„Jsem zklamaný z výsledku, remíza je pro nás ztráta. Na druhou stranu mě potěšil výkon. Máme se od čeho odpíchnout,“ řekl.

Bohemians příští týden jedou do Českých Budějovic a základní část ukončí doma s Hradcem Králové, odkud Veselý pochází a kde trénoval juniorku.

Cíl je jednoznačný: před nadstavbou nahrát co nejvíce bodů a vyhnout se baráži.

I proto se Veselý rozhodl hru zjednodušit. Bohemians zpravidla nastupovali v systému se třemi stopery, v Karviné i s Libercem ale nastoupili se čtyřmi obránci vzadu.

„Je to i kvůli personální nouzi, teď nemáme nikoho, kdo by ty halvbeky hrál. A chtěl jsem, aby kluci moc nemuseli nad hrou tolik přemýšlet, jak a kam se posouvat. Na čtyři vzadu hrál každý od žáků,“ vysvětlil Veselý.

„Tím nechci říct, že jsme zanevřeli na tříobráncový systém. Kdo sledoval moje zápasy, ví, že jsme to praktikovali,“ doplnil.

Marodku teď rozšířil i Bartek, kterého Veselý začal využívat na hrotu útoku. „Máme zraněné útočníky. Necid je dlouhodobě zraněný, Chramosta ještě nezvládne celý zápas a Puškáč se zranil o reprezentační přestávce,“ uvedl.

„Samozřejmě máme ještě Koubka, Michaela (Ugwua) a Keitu, ale ti nejsou stavění na hru zády k bráně. To má Bartek lepší a na tom postu celkem ožil, takže mě štve, že jsme o něj přišli.“