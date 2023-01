Hlavně obezřetně. Trenér Bohemians se chce během jara ohlížet za sebe

„Dvaadvacet bodů z podzimu nám dává možnost hrát na jaře o to, co bychom si představovali. Jsme ve čtvrtfinále domácího poháru, to jsme taky chtěli. Máme to velmi slušně rozehrané, ale jsme obezřetní, jsme na špičkách. Umíme počítat, za námi je šest bodů od (prvního) barážového místa. Na druhou stranu jsme dva body od čtvrtého místa,“ řekl Veselý na tiskové konferenci.

Vršovický celek je proto opatrný. „Chceme koukat nahoru, ale s určitou obezřetností dozadu. Rádi bychom ve všech soutěžích, ať už v poháru, tak i v lize, došli, co nejvýš to půjde. To je náš cíl. Kdybychom na jaře atakovali hranici 40 bodů, byl bych spokojený, protože 40 bodů loni znamenalo první šestku. Pětatřicet bodů znamenalo střední skupinu. Měli bychom chtít dosáhnout minimálně 35 bodů,“ uvedl Veselý.

„Klokani“ na podzim výsledkově překvapili, jelikož v uplynulém ročníku se zachránili až v baráži s druholigovou Opavou. „Poté, co jsme na konci minulé sezony hráli o život, určitě nikdo moc takové výsledky nečekal. Dlouho jsme se drželi na čtvrtém pátém místě,“ konstatoval Veselý, jehož svěřenci vyhráli podzimní přípravný turnaj Tipsport ligu.

„Tabulka je velmi vyrovnaná, týmy jsou srovnané. Je tam velký peloton za vedoucími jezdci. Je to balík, který se drží pohromadě. Velmi slušně jsme vylepšili podzimní bilanci. Nalezli jsme tvář, dokázali jsme být nebezpeční. Týmový výkon vyzdvihl nahoru jednotlivce, hlavně Hrončuse s Květem,“ prohlásil pětačtyřicetiletý kouč.

S jejich odchody počítal. Květ, jemuž s devíti trefami patří mezi střelci druhé místo, posílil vedoucího obhájce titulu Plzeň. Hronek zase odešel do Slavie.

„Je to daň za úspěch. Pokud se vám začne v českém fotbale dařit a jste v takovém klubu (jako Bohemians), pravděpodobně o ty hráče přijdete. S dnešním úspěchem si zakládáte trošku na příští neúspěch nebo problémy. Věřím, že tohle ten případ nebude a že oba dokážeme nahradit,“ podotkl Veselý.

Kromě nich odešli z klubu i gólman Hugo Jan Bačkovský a stoper Daniel Krch. Univerzál David Bartek ukončil prvoligovou hráčskou kariéru a přesunul se do role asistenta u A-týmu.

Na půlroční hostování z Plzně přišli brankář Martin Jedlička a záložník Aleš Čermák. Do ofenzivy přivedlo vedení také Jana Matouška, jemuž po červnovém konci hostování a vypršení kontraktu se Slavií začne v Ďolíčku platit nová smlouva do konce roku 2025. Do týmu se vrátil i obránce Jan Vondra.

„Potřebovali jsme nahradit klíčové hráče, kteří nám odešli a kteří dlouhodobě drželi Bohemku nad vodou. Potřebovali jsme přivést brankáře, který by přispěl k tomu, abychom byli na jaře silnější. Nahradit klíčové hráče Hronka a Květa a Barťase s Danem Krchem, kteří po desetiletí drželi Bohemku, byl takový úkol, že bylo potřeba přivést hotové hráče, kteří nám pomůžou hned, než hráče, kteří by se k tomu dopracovali až v budoucnu,“ poznamenal sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

Bohemians načnou ligové jaro v sobotu proti Teplicím.