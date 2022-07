Bohemians před sezonou: Morávek? Pokud bude možnost, uděláme pro to vše

Po deseti letech v Augsburgu mu vypršel kontrakt, je mu dvaatřicet, to téma se vyloženě nabízelo. Že by se Jan Morávek vrátil do Bohemians? Podle všeho si touží ještě nějaký čas zahrát za hranicemi republiky, v Ďolíčku by nicméně svého odchovance uvítali. „Pokud se nabídne možnost angažovat hráče typu Honzy, uděláme vše pro to, aby se tady objevil,“ reagoval sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.