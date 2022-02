Ďolíček se mění. Po bourání architektonická soutěž, pak konečně rekonstrukce

Proměna kultovního stánku je nezbytná a její realizace se po dlouhých letech přání, snů a jednání konečně nachýlila.

V plánu je oprava a modernizace zastaralého stadionu, který poslední velké změny doznal před padesáti lety, když se slavnostně otevírala nová hlavní tribuna, a jeho okolí.

Začít by se mohlo v roce 2024 a po zhruba třech letech by příznivci vršovického klubu už měli chodit do nového prostředí. Město investuje stovky milionů korun.

„Víme, že od zahájení by mohlo být do dvou tří let hotovo. Rok 2024 je pořád dost realistický start, hýbe se to správně, ale hodně nám napoví to vyhlášení architektonické soutěže, jak jsem říkal. Proti mému plánu, o němž jsem mluvil před rokem a půl, se nacházíme tři čtyři měsíce ve zpoždění, což je přijatelné,“ uvedl Jakubowicz.

„Nastínit přesný harmonogram je strašně ošidné, už jsme jich slyšeli tolik,“ zamyslel se Martin Kurka, předseda Družstva fanoušků Bohemians (DFB), které je jedním z akcionářů klubu a na rekonstrukci se významně angažuje.

„Někdy během února dojde ke schválení připraveného tisku, který dá zelenou pro architektonickou soutěž. Bude to první zásadní krok majitele stadionu, který směruje k velké rekonstrukci,“ uvedl.

O budoucnosti Ďolíčku, který brzy oslaví 90 let a jehož vlastníkem je od roku 2017 město, se aktivně rozhodovalo loni na podzim.

„Byly dvě varianty. První, že se tato městská nemovitost opraví tak, aby mohla dále sloužit pro svůj sportovní a společenský účel, nebo druhá, že se velmi brzo zavře pro špatný technický stav. Bohužel s tím by pravděpodobně nastal nejen konec slavného klubu Bohemians, ale také podobná urbanistická noční můra jako například v Brně, kde v centru města „straší“ rozpadající se stadion Za Lužánkami,“ líčil Kurka v prosincovém rozhovoru pro MF DNES.

Městská část Prahy 10 s magistrátem nicméně minulý rok schválily dodatek memoranda a fandové Bohemians zajásali. Práce DFB, úředníků a politiků tím ale teprve začíná.

„První vlaštovkou k rekonstrukci je, doufáme, demolice bývalé herny a zastavárny při ulici Vršovická. Další bude montovaná tribuna, kterou se skrz družstvo fanoušků a magistrát snažíme dotáhnout,“ uvedl Jakubowicz.

Místo zchátralých budov vyroste nová zeď, se kterou DFB počítá v rámci blížících se oslav 90 let od otevření Dannerova stadionu (27. března). A u ní i dočasná montovaná tribuna, jež má být jistou předetapou celé rekonstrukce.

Zjednodušeně - měla by být velká tak, aby v pozdějších fázích pomohla klubu udržet minimální kapacitu pro splnění licenčních podmínek čili čtyři a půl tisíce míst.

„O montované tribuně jednáme s magistrátem skoro rok. Připravujeme pro výběrové řízení technické podklady, jednáme s komisí pro stadiony, která nám pomáhá se zadáním. Jsme ve fázi předpřípravy pro politické rozhodnutí magistrátu,“ poznamenal Kurka.

„Máme od radních příslib pomoci, ale samotné rozhodnutí, že se to uskuteční, ještě nepadlo. Myslíme si, že argumenty máme silné a uděláme pro to maximum,“ pokračoval. Nejsilnějším argumentem je právě celková rekonstrukce.

DFB ji poctivě chystá, hovoří s odborníky – nedávno Ďolíček navštívil uznávaný architekt Adam Gebrian –, bude se podílet na přípravě architektonické soutěže a jejím vyhlášení. Od členů Rady magistrátu hlavního města Prahy má přislíbené jedno místo v porotě, která se bude předloženými návrhy zabývat.

„Družstvo fanoušků Bohemians je totiž autentickým obhájcem stadionu a jeho historicko-architektonické hodnoty. Usilujeme o to, aby se Ďolíček stal moderním stadionem pro 21. století, který si zároveň zachová svého genia loci tradičního, fotbalového svatostánku,“ prohlásil Kurka.

A jak by měl proměněný Ďolíček vypadat? Cílem je kapacita 8 500 diváků a splnění všech požadavků UEFA pro pořádání zápasů evropských pohárů. V plánu je posun severní tribuny (kde sídlí kotel) o několik metrů dozadu, pak i hrací plochy, jelikož její střed není v rovině se středem hlavní tribuny. Závěrečným krokem by měla být její rekonstrukce.

V jižní části u Vršovické ulice by se Bohemians líbil multifunkční dům, který by měl „do hřiště“ tribunu a do ulice komerční zóny či restaurace. Součástí prostor stadionu by mohla být například tělocvična, která bude přístupná pro školy.

„Nejsme žádní megalomani. Na tohle téma jsme se bavili hodněkrát a chceme, aby prostory nebyly přefouknuté a měly využití i během týdne. Nejen jednou za čtrnáct dní při zápase. Aby byl stadion vnímaný očima nebohemáka, že to nejsou peníze, které jdou do Bohemky, ale do města a městské infrastruktury, která bude sloužit i veřejnosti,“ nastínil Jakubowicz loni v létě pro Deník Sport.