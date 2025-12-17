Cílem vedení je vrátit Ďolíček, který vlastní město, do majetku samotného klubu. „Klub rovná se stadion. To je rovnice, kterou dlouhodobě máme v hlavě a která by měla platit. Historicky došlo k porušení této platnosti a my bychom to nyní rádi narovnali. Proto jsme zahájili jednání s MHMP o odkupu stadionu do majetku klubu,“ sdělil ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.
O tomto záměru na svých zasedáních jednaly výbor pro správu majetku i výbor pro sport a volný čas. Obě městské komise k záměru klubu přijaly kladné stanovisko, poukázali Bohemians.
Zbouraná zeď stadionu v Ďolíčku, která oddělovala areál Bohemians od Vršovické ulice (18. srpna 2025)
„Klub v rámci návrhu dává Praze garanci, že bude nadále na adrese Vršovická 31 provozovat fotbalový stadion, k jehož rekonstrukci a modernizaci se zavázal. Součástí budoucí dohody má být také právo na zpětný odkup stadionu do majetku města, pokud by nedošlo k plnění stanovených závazků,“ uvedl pražský klub a dodal, že jednání je na samém začátku.
„Klokani“ přezimují na 12. místě prvoligové tabulky. Letos zahájili přípravy na modernizaci a dostavbu stadionu. První etapa výstavby, kterou je tribuna na jižní straně u Vršovické ulice, má začít hned po Novém roce.