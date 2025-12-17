Chance Liga 2025/2026

Klub rovná se stadion. Bohemians chtějí koupit Ďolíček, záměr přednesli městu

Autor: ,
  11:25
Vedení fotbalistů Bohemians Praha 1905 předneslo Magistrátu hlavního města Prahy záměr koupit stadion Ďolíček do majetku klubu. Výbory pro správu majetku i sport se k tomu vyjádřily kladně, uvedl klub na svém webu. „Klokani“ hned od začátku ledna zahájí modernizaci a dostavbu svého stánku.
Vršovický stadion Ďolíček.

Vršovický stadion Ďolíček. | foto: Michal SváčekMichal SváčekMAFRA

30 fotografií

Cílem vedení je vrátit Ďolíček, který vlastní město, do majetku samotného klubu. „Klub rovná se stadion. To je rovnice, kterou dlouhodobě máme v hlavě a která by měla platit. Historicky došlo k porušení této platnosti a my bychom to nyní rádi narovnali. Proto jsme zahájili jednání s MHMP o odkupu stadionu do majetku klubu,“ sdělil ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.

O tomto záměru na svých zasedáních jednaly výbor pro správu majetku i výbor pro sport a volný čas. Obě městské komise k záměru klubu přijaly kladné stanovisko, poukázali Bohemians.

Zbouraná zeď stadionu v Ďolíčku, která oddělovala areál Bohemians od Vršovické ulice (18. srpna 2025)

A takto by měl vypadat Ďolíček po přestavbě.

„Klub v rámci návrhu dává Praze garanci, že bude nadále na adrese Vršovická 31 provozovat fotbalový stadion, k jehož rekonstrukci a modernizaci se zavázal. Součástí budoucí dohody má být také právo na zpětný odkup stadionu do majetku města, pokud by nedošlo k plnění stanovených závazků,“ uvedl pražský klub a dodal, že jednání je na samém začátku.

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„Klokani“ přezimují na 12. místě prvoligové tabulky. Letos zahájili přípravy na modernizaci a dostavbu stadionu. První etapa výstavby, kterou je tribuna na jižní straně u Vršovické ulice, má začít hned po Novém roce.

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

